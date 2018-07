Escolha de árbitro que fala francês desagrada Klinsmann A escolha do árbitro Djamel Haimoudi desagradou ao técnico dos Estados Unidos, o alemão Jürgen Klinsmann, para o duelo da sua seleção contra a Bélgica nesta terça-feira, em Salvador, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O motivo é o idioma francês compartilhado pelo juiz argelino e pelos belgas, o que poderia facilitar a comunicação entre eles. Além disso, Klinsmann atentou para o fato de a Argélia ter sido eliminada pelos Estados Unidos no último Mundial.