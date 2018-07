Escolha de Gilmar Rinaldi não agrada torcedores na internet

A escolha de Gilmar Rinaldi para ser o novo coordenador de seleções da CBF não agradou os torcedores na internet. Empresário de alguns jogadores até a noite de ontem, o novo dirigente causa desconfiança dos internautas, que pediam por Zico e Leonardo no cargo.

Agente da Fifa, Rinaldi era empresário até a noite de quarta-feira, e a escolha para o cargo surpreendeu. Ele admitiu ter mandado na véspera um recado para os atletas com quem trabalhava para informar sobre sua decisão, e que não administrará mais a carreira deles. Após encerrar sua carreira de jogador em 1999, defendendo o Cerezo Osaka, do Japão, Gilmar Rinaldi retornou ao Flamengo como superintendente de futebol, sua única experiência como dirigente.O ex-goleiro ficou dois anos no cargo, antes de se tornar empresário.