Escolinha de Cruyff na Zona Leste quer ampliar futebol feminino

O projeto de ensino de futebol e cidadania criado pelo jogador holandês Johan Cruyff, falecido no ano passado e que comemoraria 70 anos em abril, abre 45 vagas para meninas e 30 vagas para meninos que tiverem interesse em participar gratuitamente dos treinamentos. Implantado em vários países, o projeto, mantido pela fundação Johan Cruyff, atende 300 jovens gratuitamente em Ermelino Matarazzo, zona leste de São Paulo.

A grande novidade é o oferecimento de vagas para as meninas. Desde o início do projeto, há cinco anos, algumas já integravam as equipes. Agora, há também meninas na equipe técnica do projeto. O objetivo é ampliar o futebol feminino no projeto.

Com foco em crianças e jovens entre 7 e 17 anos, o projeto propõe aos alunos a reflexão sobre valores e noções de cidadania por meio de dinâmicas criadas pela Fundação Cruyff. Atividades educativas baseadas em lemas como respeito, cooperação, participação social e responsabilidade, envolvem os alunos e também seus familiares, estimulando o desenvolvimento social.

Os participantes do Cruyff Court, nome oficial do projeto, são acompanhados por uma equipe multidisciplinar e recebem lanches após os treinos. Mais de 1500 alunos já participaram do projeto.

O Cruyff Court também oferece oportunidades de intercâmbio de profissionais e alunos entre Brasil e Holanda. Cerca de 20 alunos brasileiros já viajaram à Holanda. O holandês Johan Cruyff foi um dos maiores ídolos da história do Barcelona, do Ajax e da seleção de seu país. Ele morreu no ano passado, aos 68 anos, depois de travar uma difícil luta contra um câncer no pulmão.