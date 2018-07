'Escrevemos a história do futebol argelino', diz Rais Mbolhi

A Argélia surpreendeu o mundo nesta segunda-feira, no Beira-Rio, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, ao forçar a Alemanha a carimbar sua vaga para as quartas apenas na prorrogação. E um dos principais responsáveis por este feito histórico foi o goleiro Rais Mbolhi, eleito pela Fifa como o melhor jogador da partida. "Escrevemos a história do futebol argelino", declarou na coletiva após a partida contra os alemães. "Isso é muito bom, temos esta base para continuar. Somos capazes de jogar em um nível elevado. Esta Copa é nossa referência para continuar", reforçou o goleiro.

Mbolhi questionou o fato de a eliminação argelina ter ocorrido por causa da falta de um bom preparo físico na prorrogação, apontada por muitos como a causa da eliminação nas quartas. Para ele, o mérito da Argélia está no "esforço e no trabalho feitos ao longo da competição", descartando a falta de empenho de forma incisiva. "Não foi por causa do físico. Estávamos preparados para este confronto. De qualquer maneira, a Alemanha era uma equipe muito forte", ressaltou o argelino. "Não foi uma questão física, foram outras coisas que conduziram a este resultado. Acima de tudo, gostaria de parabenizar todos meus companheiros", completou Mbolhi.

Outro que trazia palavras de satisfação e orgulho era o zagueiro Bougherra, que entrou no lugar de Halliche, com fortes cãibras no final da prorrogação. "Quase conseguimos uma proeza. Trabalhamos bem por vários momentos. É verdade que estamos decepcionados, mas tivemos confiança. A Alemanha estava muito bem organizada. Durante a prorrogação foi difícil, mas quase chegamos ao empate para levar a decisão para os pênaltis, foi incrível", declarou o eufórico argelino na coletiva após o duelo.

Para Bougherra, a Argélia mostrou muita fibra e por pouco não eliminou os alemães da Copa. "Nos faltou um gol no primeiro tempo da partida, que nos desse mais confiança. Tivemos oportunidades para fazer este gol, mas não conseguimos. Depois do primeiro gol alemão, não conseguimos nos acalmar. Mas fizemos muitas coisas com o coração", lembrou o zagueiro. "Jogamos contra um adversário de primeiro nível, muito bem preparado fisicamente. Não conseguimos, mas foi incrível", concluiu.

TÉCNICO

Sobre a continuidade no cargo do técnico bósnio Vahid Halilhodzic, o goleiro Mbolhi declarou que esta é uma pergunta para o próprio treinador, mas afirmou que o time deve muito ao europeu. "Chegamos nesta fase graças ao trabalho dele e a nosso trabalho. Não sabemos o que vai acontecer com ele, mas temos que agradecer por tudo o que ele fez", reconheceu o melhor da partida