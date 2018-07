Escritor brasileiro é vítima de racismo em jogo do Brasil na Rússia

O escritor brasileiro Raiam Santos foi chamado de "macaco" por um torcedor do México durante a vitória da seleção brasileira sobre os mexicanos, nesta segunda-feira, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Raiam, que estava no estádio acompanhando a partida, publicou um vídeo no seu Instagram mostrando o momento da ofensa.

Raiam comentou o gesto racista na postagem que fez nas redes sociais, onde respondeu ao seu agressor: "Aí... não esperava esse gesto de um mexicano em um estádio da Copa. Sou brasileiro, sou negro e sou pentacampeão! Racistas não passarão! Pode ir pra casa assistir Chapolin que eu tô indo pra Kazan, otário!"

Em outra postagem no seu Instagram, o brasileiro afirmou que teve de vender "uns 5 mil livros" para poder viajar à Rússia durante o Mundial. Raiam é autor de obras como "Hackeando Tudo", "Missão Paulo Coelho", e "Imigrante Ilegal".