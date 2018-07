Escudero celebra gol 'na hora certa' e admite ser improvisado na lateral no Vasco

O meia Escudero foi um dos destaques da vitória do Vasco sobre o Resende, no último domingo, pelo Campeonato Carioca. Ele marcou seu primeiro gol com a camisa do clube no início do segundo tempo, quando o adversário vencia, e deu início à virada por 2 a 1 em São Januário. Para o argentino, o gol saiu "na hora certa" para embalar a reação cruzmaltina.

"Para mim, foi muito importante o gol, na hora certa na partida. Deu muita confiança. O mais importante é que conseguimos virar o jogo. Nesse início de temporada, o time tem que se arrumar, encontrar um entrosamento bom. Isso só acontece com o trabalho. O torcedor sempre está certo (em cobrar) e nós temos que mudar isso dentro de campo", considerou nesta segunda-feira.

Mas não foi só pelo gol que Escudero chamou a atenção. Com o jogo empatado, o técnico Cristóvão Borges ousou e colocou o atacante Muriqui na vaga do lateral Alan. Com isso, foi justamente o argentino quem acabou recuado para cobrir o setor esquerdo da defesa. O meia, no entanto, garante que não foi nenhuma novidade e admitiu que pode ser improvisado novamente pelo setor.

"Eu já tinha feito essa função várias vezes. Não de início, mas durante o jogo. Faço a lateral, não tenho problema. O importante é ajudar. Não tenho preocupação com isso. Olho os laterais para aprender e, quando precisar, ir bem nas partidas", afirmou.