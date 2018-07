Escudero viaja, mas ainda é duvida no Atlético-MG O técnico Cuca decidiu relacionar 20 jogadores no Atlético Mineiro para o confronto com o Uberaba, domingo, fora de casa, por ter duas dúvidas para o duelo. O lateral-direito Marcos Rocha e o meia argentino Escudero estão contundidos, vão viajar, mas não tem presença garantida no duelo, válido pela nona rodada do Campeonato Mineiro.