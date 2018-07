Escultor homenageia Falcao com estátua do atacante em sua cidade natal

O atacante colombiano Falcao García será homenageado com uma estátua sua, ainda durante a Copa do Mundo da Rússia, erguida em um setor populoso de Santa Marta, cidade localizada na região caribenha da Colômbia onde nasceu há 32 anos. Irisma Antonio Arias, um escultor amador que reside naquela localidade, realizou o projeto com a ajuda de Roman Rodriguez Pua e Carlos Bula.

No mesmo município já existe uma escultura de Carlos Valderrama, outro grande futebolista colombiano, agora aposentado, que, como Falcao García, nasceu na capital do distrito de Magdalena. A estátua do ex-meia fica em frente ao estádio Eduardo Santos. Foi inaugurada em 2002, feita pelo escultor Almikar Ariza, em bronze, ao custo de US$ 130 mil (R$ 500 mil).

En Santa Marta construyen estatua en honor a Falcao pic.twitter.com/eV1kfzrXGJ — libar maestre amaya (@libarmaestre) 29 de junho de 2018

Por outro lado, a imagem de Falcao García veio de uma iniciativa de Irisma Arias, cuja ocupação principal é mecânico. Segundo ele, o valor da estátua será muito menor, equivalente a cerca de US$ 1.300 (R$ 5.000), porque foi construído em cimento reforçado com hastes de ferro armado. "Fui inspirado pela imagem de Falcao quando ele marcou um gol e levantou as mãos agradecendo a Deus", explicou o escultor amador de 50 anos.

Já pode ser vista a estrutura da estátua, em que o jogador aparece com os braços para cima, como fez Falcao García no último domingo, quando marcou na vitória por 3 a 0 contra a Polônia, na Copa do Mundo.

Foi o primeiro gol do atacante em Mundiais, já que não esteve em 2014 no Brasil por causa de uma lesão. "É uma homenagem a Falcao por sua disciplina, perseverança e luta... Honra representar Santa Marta e, portanto, não poupamos esforços para comprar os materiais e concluir esse trabalho", disse Arias Irisma.

O escultor espera terminar a estátua antes da final da Copa do Mundo, marcada para o dia 15 de julho, e apresentar a escultura ao jogador quando ele passar por Santa Marta.

OITAVAS

A Colômbia encara a Inglaterra nesta terça-feira, às 15 horas (de Brasília), no Spartak Stadium, em Moscou, pelas oitavas de final. Na primeira fase, os colombianos perderam para o Japão na estreia (2 a 1) e venceram Polônia (3 a 0) e Senegal (1 a 0) para terminar o Grupo H na primeira colocação.