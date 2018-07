Esforço de Ademilson conquista Muricy Ramalho no São Paulo

Ademilson passa longe de ser uma unanimidade no São Paulo e é visto com enorme desconfiança pelo torcedor, mas parece ter conquistado de vez Muricy Ramalho e vencido a disputa por um lugar na equipe. Com a lesão de Luis Fabiano e a mudança para um esquema com apenas dois atacantes, ele levou a melhor sobre Osvaldo e Alexandre Pato e será titular diante do Goiás, domingo, no Serra Dourada.

Foi na intertemporada nos Estados Unidos que sua sorte começou a virar. Até então preterido no elenco, o atacante encaixou uma ótima sequência de treinos e impressionou o treinador, que sacou Pato do time. Na volta do Brasileirão, foi um dos melhores na vitória sobre o Bahia e manteve o ritmo forte nas atividades na Barra Funda, o que garantiu que permanecesse na equipe.

“Antes até de ir para os Estados Unidos eu já vinha treinando bem. Fui para a seleção (sub-21) e fomos campeões em Toulon. Quando viajamos, foi uma semana muito produtiva não só para mim, e o Muricy gostou muito dos meus treinamentos. Eu o vejo com mais confiança em mim”, analisou o jogador.

Apesar da implicância da torcida, Muricy banca o atacante. “Já falei que vou fazer o melhor para o time, não importa se tem nome ou não. Senão os meninos não terão chance nunca”, disse o técnico, que aproveitou para brincar com Ademilson.

“Ele é feio. Muito feio, aliás. Tem de aproveitar agora que está jogando bola para colocar a aliança logo. Ou então vai ficar difícil (risos).”