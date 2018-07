Esgotado fisicamente, São Paulo enfrenta o Vitória no Barradão

O afunilamento do Campeonato Brasileiro coloca o São Paulo entre a cruz e a espada hoje, contra o Vitória. Semifinalista da Copa Sul-Americana, o Tricolor também tem chances no Campeonato Brasileiro e pode reduzir a distância para o Cruzeiro para dois pontos, dependendo da combinação dos resultados. Resta saber se o Tricolor vai arriscar tudo nas duas frentes ou se irá preservar o elenco para a competição internacional.

Se quiser ter alguma chance de tentar alcançar o líder nas seis rodadas que restam, a única alternativa é vencer em Salvador. Apesar dos mineiros ainda desfrutarem de certo conforto na folga, a equipe tem sofrido para conseguir suas vitórias e já não intimida tanto os rivais, o que dá esperança de uma reação no último sprint.

A grande dúvida é se o Tricolor terá condições físicas para isso. No domingo, a equipe chegará à marca de cinco partidas em 14 dias e o grupo voltou extenuado do Equador após a derrota para o Emelec na quarta.

Já no segundo tempo da partida ficou visível que faltou ‘perna’ para os jogadores acompanharem o ritmo do adversário e Alan Kardec chegou a dizer que voltaria “morto” para o país.

“Os jogadores estão esgotados, depois do jogo dava pena. Estávamos levando na boa vontade e determinação dos jogadores em insistir mais um pouco, mas chegamos no limite. Além de jogar três jogos numa semana, tivemos uma semana dura com as viagens. Isso arrebenta”, afirmou Muricy Ramalho.

Dessa forma, descobrir o time que Muricy pretende mandar a campo é um exercício de futurologia. Oito atletas disputaram os quatro confrontos anteriores e são os que mais preocupam: Rogério Ceni, Hudson, Edson Silva, Alvaro Pereira, Souza, Michel Bastos, Ganso e Alan Kardec.

Destes, a situação mais crítica é a do volante, que vem reclamando de dores no púbis há alguns dias e não tem substituto, já que Maicon e Rodrigo Caio estão machucados e Hudson cumpre suspensão. Michel Bastos pode ocupar o posto.

A má notícia é que Pato e Rafael Tolou não se recuperaram para a partida e seguem fora, o que diminui ainda mais a margem de manobra do treinador para descansar alguns atletas.

Dessa forma, a tendência é que o time seja o mesmo das últimas rodadas e só quem não tem mesmo condições fique fora. “Precisamos de um bom senso, porque uma hora o jogador não rende, porque o futebol é muito físico”, emendou Muricy.

DÚVIDA

Lutando contra o descenso, Ney Franco tem apenas uma dúvida no meio já que Luiz Gustavo deixou o treino da quinta se sentindo mal e passou a ser dúvidas. Caso não possa ser escalado, José Welison assume a vaga. O treinador também utilizará o veterano Juan no meio de campo, enquanto Richarlyson será deslocado para a lateral-esquerda.

VITÓRIA X SÃO PAULO

Domingo, às 16 horas

Local: Barradão

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

VITÓRIA: Wilson; Nino, Roger Carvalho, Kadu e Richarlyson; José Welison, Cáceres e Juan; Vinícius, Edno e Dinei. Técnico: Ney Franco

SÃO PAULO: Rogério Ceni, Paulo Miranda, Antonio Carlos, Edson Silva e Alvaro Pereira; Denilson, Souza (Michel Bastos), Ganso e Kaká; Luis Fabiano e Alan Kardec. Técnico: Muricy Ramalho.