Esgotados ingressos para final da Copa de futebol feminino em Lyon

A final da Copa do Mundo de futebol feminino da França, que vai ser disputada no dia 7 de julho em Lyon, teve seus ingressos esgotados apenas uma hora depois da abertura da venda nesta quinta-feira, 7, anunciou o Comitê Organizador da competição.

O jogo de abertura entre França e Coreia do Sul, previsto para o dia 7 de junho no Parque dos Príncipes em Paris, também será disputado com o estádio lotado.

"Estamos felizes pela paixão suscitada na abertura da venda dos ingressos por unidades. Felizes, mas não surpresos com o sucesso da final e da partida de abertura entre o grande público, já que esse entusiasmo se manifestou já na venda de ingressos por pacotes", declarou Erwan Le Prévost, diretor do Comitê de Organização local (LOC) do Mundial-2019.

O torneio, que será disputado do dia 7 de junho ao 7 de julho, tem nove sedes na França: Grenoble, Le Havre, Lyon, Montpellier, Nice, Paris, Reims, Rennes e Valenciennes.

A Copa do Mundo de futebol feminino vai reunir 24 seleções divididas em seis grupos.