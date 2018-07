Eslováquia e Camarões empatam amistoso por 1 a 1

A seleção africana, no entanto, não contou com o atacante Samuel Eto''o, da Inter de Milão - ele ameaçou abandonar a equipe e não disputar o Mundial após receber críticas do ídolo camaronês Roger Milla.

Melhor no início do confronto, a Eslováquia abriu o placar logo aos seis minutos, com um gol do meio-campista Kamil Kopunek. A seleção camaronesa passou quase todo o restante do confronto buscando o gol de empate, mas marcou apenas a sete minutos do fim, com o volante Eyong Enoh.

As duas seleções podem agora se enfrentar nas oitavas de final da Copa do Mundo. Camarões está no Grupo E, ao lado de Holanda, Dinamarca e Japão, e se avançar enfrentará uma equipe do Grupo F, que tem Eslováquia, Itália, Paraguai e Nova Zelândia.