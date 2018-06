Espanha anuncia amistosos com Suíça e Tunísia antes da Copa do Mundo

Às vésperas da Copa do Mundo deste ano, na Rússia, a Espanha anunciou nesta quinta-feira seus dois últimos amistosos de preparação para a competição. A seleção europeia duelará em junho, a dias da abertura do torneio, com a Suíça, em casa, e a Tunísia, já em território russo.

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) confirmou os confrontos, mas não especificou os estádios que receberão a partida. O duelo com a Suíça, adversária do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo, será no dia 3 de junho. Seis dias mais tarde, o país vai encarar a Tunísia. Vale lembrar que o Mundial terá início no dia 14 do mesmo mês.

A RFEF também oficializou o duelo amistoso diante da Argentina, que já havia sido anunciado pela federação de futebol do país sul-americano. O amistoso acontecerá no dia 27 de março no estádio Wanda Metropolitano, nova casa do Atlético de Madrid, que vai receber a seleção nacional pela primeira vez.

A Espanha está no Grupo B da Copa do Mundo, ao lado de Portugal, adversário da estreia, dia 15 de junho, Marrocos e Irã. A Suíça disputará a chave E, ao lado de Brasil, Sérvia e Costa Rica. Já a Tunísia integra o Grupo G, com Bélgica, Panamá e Inglaterra.