Espanha aposta em jovens jogadores para o início das Eliminatórias da Copa do Mundo

O técnico Luis Enrique aposta na juventude para montar a seleção da Espanha que vai disputar três jogos neste mês pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. Entre os 24 atletas convocados, sete tem menos de 23 anos. São eles: Unai Simón, Pedro Porro, Eric García, Dani Olmo, Ferran Torres, Bryan Gil e Mikel Oyarzabal.

Entre os destaques dos novos talentos do futebol espanhol estão o meia Pedri, de 18 anos, do Barcelona, que vem se destacando nos últimos jogos da equipe catalã e vai servir a seleção pela primeira vez. Pedro Porro, do Sporting, e Bryan Gil, do Eibar, também vão estrear em convocações para a seleção principal.

Os duelos da equipe de Luis Enrique serão contra Grécia, no dia 25, Geórgia, no dia 28 e Kosovo, dia 31. A Espanha se apresentou pela última vez, em novembro do ano passado, quando goleou a Alemanha, em jogo válido pela Liga das Nações.

Confira a lista dos convocados:

Goleiros: David De Gea (Manchester United), Robert Sanchez (Brighton) e Unai Simon (Athletic Bilbao);

Defensores: Pedro Porro (Sporting), Eric Garcia (Manchester City), Sergio Ramos (Real Madrid), Diego Llorente (Leeds United), Inigo Martinez (Athletic Bilbao), Jordi Alba (Barcelona) e Jose Luis Gaya (Valencia);

Meias: Sergio Busquets (Barcelona), Rodrigo (Manchester City), Thiago Alcantara (Liverpool), Pedri (Barcelona), Marcos Llorente (Atlético Madrid), Sergio Canales (Real Betis), Koke (Atlético Madrid) e Fabian Ruiz (Napoli);

Atacantes: Gerard Moreno (Villarreal), Ferran Torres (Manchester City), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Alvaro Morata (Juventus), Bryan Gil (Eibar) e Dani Olmo (RB Leipzig).