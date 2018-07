Espanha bane torcedor do Manchester City por 2 anos após ataque a policial As autoridades espanholas anunciaram nesta quinta-feira que decidiram banir um torcedor do Manchester City de eventos esportivos no país por dois anos. A decisão foi uma sanção pelo comportamento do inglês, que não teve a identidade revelada, antes da partida de sua equipe diante do Sevilla, pela Liga dos Campeões.