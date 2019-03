Espanha bate a Noruega e estreia com vitória nas Eliminatórias para a Eurocopa

A Espanha teve dificuldades, mas conseguiu derrotar em casa a Noruega por 2 a 1, neste sábado, no estádio Mestalla, em Valência, para estrear com vitória nas Eliminatórias para a Eurocopa de 2020, em duelo que encerrou a primeira rodada do Grupo F.

A seleção espanhola contou com gols de Rodrigo Moreno, atacante brasileiro naturalizado espanhol, e de Sérgio Ramos, em cavadinha de pênalti, para despachar os noruegueses, que chegaram ao seu gol com o atacante Joshua King, também em penalidade.

O resultado foi apertado, mas os espanhóis, dispostos a deixarem para trás a fraca campanha na Copa do Mundo da Rússia, em que foram eliminados nas oitavas de finais, tiveram grande volume de jogo e fizeram uma boa apresentação.

Não fosse o goleiro Jarstein, o time espanhol poderia ter estreado com um goleada. No primeiro tempo, Rodrigo Moreno, jogador do Valencia, abriu o placar em bonita finalização após assistência de Alba. Na etapa final, Iñigo Martinez fez pênalti ao puxar Johnsen na área - King bateu com categoria e empatou. No entanto, pouco depois, Morata sofreu pênalti. Sérgio Ramos converteu a cobrança com uma bela cavadinha, balançou as redes pela quinta vez seguida e deu o triunfo aos espanhóis.

Com o resultado positivo, a Espanha divide a liderança do Grupo F com Malta e Suécia, que também venceram seus rivais por 2 a 1. Os malteses, próximos adversários dos espanhóis nesta terça-feira, derrotaram as Ilhas Faroe, enquanto que os suecos superaram a Romênia.

Os outros duelos da próxima rodada serão: Noruega x Suécia e Romênia x Ilhas Faroe.