Espanha bate França e volta à ponta no Grupo I das Eliminatórias da Copa

PARIS - A Espanha derrotou a França por 1 a 0, nesta terça-feira, e se aproximou da classificação para a Copa do Mundo de 2014. Com o resultado, conquistado em pleno Stade de France, em Paris, os atuais campeões mundiais reassumiram a liderança do Grupo I das Eliminatórias e dependem apenas da próprias forças para garantirem a classificação. Eles só não podem tropeçar em seleções menores, como fizeram na última sexta, quando empataram com a Finlândia em casa.

A vitória desta terça levou a Espanha aos 11 pontos, ultrapassando justamente a França, que tem 10, e reassumindo a liderança do grupo, que dá vaga direta no Mundial - o segundo colocado vai à repescagem. Os espanhóis só voltam à campo pelas Eliminatórias após a disputa da Copa das Confederações e enfrentam a Finlândia, fora de casa, no dia 6 de setembro. No mesmo dia, os franceses visitam a Geórgia.

Tendo o empate como bom resultado, a França entrou em campo fechada e a primeira grande chance foi da Espanha, com Xavi, aos cinco minutos. Monreal recebeu pela esquerda e cruzou para o meio-campista, que, sozinho, na linha da pequena área, bateu por cima. Dez minutos depois, Benzema respondeu: recebeu na entrada da área, mas também chutou por cima.

O jogo era equilibrado e a França chegou à sua melhor chance do primeiro tempo aos 38 minutos. Ribéry recebeu grande lançamento de Valbuena pela esquerda, aproveitou cochilo de Piqué e ficou de frente para Victor Valdés, mas finalizou em cima do goleiro do Barcelona.

Precisando da vitória, a Espanha foi para cima no segundo tempo e quase marcou aos oito minutos. Xavi tocou para Xabi Alonso, que dominou e rolou para Iniesta bater de primeira, da entrada da área. Lloris se esticou todo para evitar o gol.

Mas o gol finalmente sairia quatro minutos depois. Pedro recebeu no meio e lançou Monreal pela esquerda. O lateral aproveitou a desatenção de Jallet e já dominou indo para dentro da área. Ele cruzou para o próprio Pedro, que bateu dividindo com a zaga. Lloris ainda tentou evitar, mas a bola entrou.

O gol aumentou o ritmo da partida e, aos 18 minutos, Matuidi perdeu grande oportunidade. Ribéry recebeu na entrada da área, girou sobre a marcação e rolou para ele, que bateu fraco em cima de Valdés.

A França tentava exercer uma pressão, principalmente aproveitando a velocidade Valbuena e Ribéry. Mas aos 29 minutos a equipe quase marcou em jogada de bola parada. Após cobrança de escanteio, a bola ficou pingando na área. Varane dividiu com Monreal e a bola passou rente à trave.

A expulsão do volante Pogba, aos 33 minutos, não diminuiu o ritmo da França, que quase marcou aos 38 minutos em bela jogada de Ribéry. Ele recebeu pela esquerda, foi cortando para dentro e bateu com muito perigo, na última grande oportunidade da partida.

ISRAEL VENCE

Em outro jogo das Eliminatórias Europeias encerrado nesta terça, Israel venceu a Irlanda do Norte por 2 a 0, fora de casa, e reassumiu a segunda colocação do Grupo F. Rafaelov e Basat marcaram os gols que levaram os israelenses aos 11 pontos, mesmo número de Portugal, mas com vantagem no saldo de gols.