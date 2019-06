Espanha bate Ilhas Faroe e mantém 100% nas Eliminatórias da Eurocopa

Em ritmo de treino, a Espanha goleou Ilhas Faroe por 4 a 1, nesta sexta-feira, em Tórshavn, pela terceira rodada do Grupo F das Eliminatórias da Eurocopa 2020. Com o resultado, a equipe do técnico Luis Enrique mantém os 100% de aproveitamento e alcança os nove pontos.

Sergio Ramos, Navas, Gestsson (contra) e Gaya fizeram os gols espanhóis, enquanto Olsen marcou para Ilhas Faroe, lanterna da chave, com três derrotas e dez gols negativos de saldo. O próximo desafio será na segunda-feira contra a Noruega, mais uma vez em casa. A seleção espanhola também joga na segunda, em Madri, frente à Suécia.

Em Solna, a Suécia não teve problemas para derrotar Malta por 3 a 0. Os gols foram de Quaison, Claesson e Isak. Os suecos estão na segunda colocação no Grupo F, com sete pontos, dois atrás da Espanha. Malta tem três pontos.

Em Oslo, no outro jogo do grupo, a Romênia arrancou um importante empate, por 2 a 2, com a Noruega. O time da casa chegou a abrir 2 a 0, com gols de Elyounoussi e Oedegaard, mas Keseru fez dois gols, o segundo nos acréscimos. Os romenos alcançam os quatro pontos, enquanto os noruegueses somaram apenas dois pontos até agora na competição.

Outros nove jogos foram disputados pelas Eliminatórias da Eurocopa. Pelo Grupo A, que tem liderança da Inglaterra, a República Checa venceu a Bulgária, por 2 a 1, e assumiu o segundo lugar na chave, com quatro pontos. Os búlgaros têm apenas dois, assim como Kosovo e Montenegro.

Pelo Grupo B, em Lviv, a Ucrânia conseguiu a maior goleada da rodada, ao bater a Sérvia, por 5 a 0. O resultado garantiu o primeiro lugar na chave, com sete pontos. Lanternas, os sérvios decepcionam e só acumulam um ponto.

Em outro desafio do grupo, Luxemburgo foi até a Lituânia e obteve um bom empate, por 1 a 1, que o deixou no segundo lugar, com quatro pontos. Os lituanos somaram o primeiro ponto.

No Grupo D, a líder Irlanda empatou na Dinamarca por 1 a 1 e chegou aos sete pontos, enquanto os dinamarqueses só têm dois.

Na Geórgia, a seleção local marcou 3 a 0 sobre Gibraltar com facilidade. Os georgianos somaram os três primeiros pontos nas Eliminatórias. Os adversários perderam pela segunda vez.

A Polônia segue em primeiro lugar no Grupo G, após vencer a Macedônia, no campo do adversário, por 1 a 0. Os poloneses venceram os três jogos disputados. Já os macedônios permanecem com quatro pontos, em terceiro lugar.

Na Letônia, Israel venceu por 3 a 0 e, com sete pontos, está em segundo lugar na chave. Os letões perderam as três partidas disputadas.

No outro jogo do grupo, em Klagenfurt, a Áustria conquistou os três primeiros pontos, ao derrotar a Eslovênia por 1 a 0. Os eslovenos permanecem com apenas dois pontos ganhos na quinta colocação.