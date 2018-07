Espanha bate Portugal nos pênaltis e está na final da Eurocopa

Cesc Fábregas acertou a penalidade decisiva depois que o goleiro espanhol Iker Casillas defendeu a cobrança de João Moutinho e Bruno Alves acertou a trave. Pela Espanha, Xabi Alonso desperdiçou - Rui Patrício fez bela defesa.

A seleção espanhola teve sua primeira oportunidade aos 9 minutos depois de passe de Andrés Iniesta que Álvaro Arbeloa mandou por cima do travessão.

Os dois times estiveram bem, com Portugal pressionando os atuais campeões europeus e do mundo, enquanto a Espanha tentava as jogadas através de passes precisos no ataque, sua marca tradicional.

A outra semifinal será disputada na quinta-feira entre Alemanha e Itália, e a final acontecerá em Kiev no domingo.