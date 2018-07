Espanha buscará na Eurocopa 3o grande título consecutivo

A Espanha, coroada campeã europeia em Viena em 2008 e campeã do mundo na África do Sul no ano passado, tentará dar mais uma aula de futebol e alcançar algo que nem o Brasil conseguiu, caso se mostre à altura de seu favoritismo no torneio.

Nenhuma seleção sul-americana ou europeia emendou uma conquista de Copa do Mundo entre dois êxitos continentais seguidos, ou venceu Mundiais sem derrotas com um título continental no intervalo, como a Espanha tenta fazer na Ucrânia e na Polônia.

Os espanhóis se classificaram com um histórico perfeito de oito vitórias em igual número de jogos.

A Espanha lidera o ranking da Fifa e os holandeses estão em segundo. Com Ucrânia na 55a posição e a Polônia na 66a, a maioria dos times gostaria de estar em um grupo com um dos co-anfitriões no sorteio na capital ucraniana no sorteio em 2 de dezembro.

Nenhuma nação-sede venceu a Eurocopa depois do triunfo espetacular da França em 1984, sob o comando de Michel Platini, atual presidente da Uefa.

"Seria bom para a competição se elas (Ucrânia e Polônia) sobrevivessem à primeira fase", disse Platini. "A competição murchou um pouco quando Áustria e Suíça foram eliminadas prematuramente em 2008."

Um dos atrativos do torneio de 16 seleções é que, diferentemente da Copa do Mundo com o dobro de times, costuma ser um evento muito disputado entre os times da elite do futebol europeu.

Isso pode mudar em 2016 na França, quando o torneio passar a ter 24 equipes, mas no sorteio da semana que vem só um dos 14 maiores times do ranking da Fifa estará de fora --a Suíça.

A Alemanha, cujo técnico Joachim Loew está desenvolvendo uma nova e empolgante equipe apontada como possível vencedora, está no segundo grupo com Itália, Inglaterra e Rússia.

O terceiro grupo contém Croácia, Grécia, Portugal e Suécia, enquanto os tchecos estão ao lado de Dinamarca, França e Irlanda no quarto agrupamento.

Disputado entre 9 de junho e 1o de julho de 2012, o torneio terá sua final em Kiev, na Ucrânia.