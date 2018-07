Espanha cai em grupo fácil nas Eliminatórias da Eurocopa de 2016

NICE - Atual bicampeã da Eurocopa, a Espanha terá um caminho aparentemente confortável para obter sua vaga na edição de 2016 do torneio. Ao menos foi o que indicou o sorteio dos grupos das Eliminatórias da Eurocopa, realizado neste domingo, em Nice, na França, país anfitrião da próxima edição do torneio.

A Espanha foi sorteada para o Grupo C e terá Luxemburgo, Macedônia, Bielo-Rússia, Eslováquia e a Ucrânia como adversárias nas Eliminatórias. Já a Holanda vai jogar o Grupo A, considerado mais difícil, e que também contará com República Checa, Turquia, Casaquistão, Islândia e Letônia.

As Eliminatórias da Eurocopa serão disputadas em oito grupos de seis equipes e um de cinco, cada um jogando em casa e fora contra todos os adversários da chave. As duas melhores equipes dos nove grupos se classificam para o torneio, juntamente com o melhor terceiro colocado. Os oito terceiro colocados restantes disputarão quatro vagas em uma repescagem eliminatória.

País-sede da Eurocopa de 2016, a França já tem vaga garantida no torneio. Mesmo assim, a equipe vai disputar o Grupo I das Eliminatórias, mas em jogos de caráter amistoso, que não valerão pontos. Assim, a sua chave tem apenas cinco seleções disputando a classificação para o torneio continental.

A Alemanha, vice-campeã na Eurocopa de 2008, está no Grupo D e terá jogos potencialmente difíceis contra a Irlanda e a Polônia, do atacante Robert Lewandowski (atualmente no Borussia Dortmund), com Gibraltar, Geórgia e Escócia completando a chave.

A Inglaterra teve melhor sorte e está em um grupo, o E, que não deve reservar problemas, com Suíça, San Marino, Lituânia, Estônia e Eslovênia. A Itália, vice-campeão em 2000 e em 2012, batida por França e Espanha, respectivamente, caiu no Grupo H e vai enfrentar Croácia, Noruega, Bulgária, Malta e Azerbaijão.

Decisivo para a classificação de Portugal para a Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo agora terá que liderar a sua seleção diante de Sérvia e Dinamarca no Grupo I, que também conta com Albânia e Armênia. A França completa a chave, mas seus jogos não valerão pontos.

As Eliminatórias da Eurocopa começarão em setembro deste ano e só vão terminar em outubro de 2015. Já a repescagem será em novembro de 2015. Confira os grupos:

Grupo A: Holanda, Turquia, República Checa, Islândia, Letônia e Casaquistão.

Grupo B: Bósnia, Bélgica, Israel, País de Gales, Chipre e Andorra.

Grupo C: Espanha, Ucrânia, Eslováquia, Bielo-Rússia, Macedônia e Luxemburgo.

Grupo D: Alemanha, Polônia, Irlanda, Escócia, Geórgia e Gibraltar.

Grupo E: Inglaterra, Suíça, Eslovênia, Estônia, Lituânia e San Marino.

Grupo F: Grécia, Hungria, Romênia, Finlândia, Irlanda do Norte e Ilhas Faroe.

Grupo G: Rússia, Suécia, Áustria, Montenegro, Moldávia e Liechtenstein.

Grupo H: Itália, Croácia, Noruega, Bulgária, Azerbaijão e Malta.

Grupo I: Portugal, Sérvia, Dinamarca, Armênia, Albânia e França.