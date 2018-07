Espanha celebra aniversário do título da Copa do Mundo da África do Sul

MADRI - A Espanha comemora nesta segunda-feira o aniversário de seu triunfo na Copa do Mundo, com o técnico Vicente del Bosque avaliando que a vitória por 1 a 0 sobre a Holanda na final do ano passado transcendeu o esporte no seu país. O treinador disse que a vitória foi importante para a imagem da Espanha, que enfrenta dificuldades, com a taxa de desempenho de mais de 20% e a economia em recessão. O desemprego mais que dobrou desde 2007 e agora está em 35% para as pessoas entre 16 e 29 anos.

"As repercussões transcenderam os limites do esporte. Eu acho que tem um muito a ver com os jogadores e seu jeito de ser, todos eles são um grupo normal", disse Del Bosque. "Mais do que dinheiro, o que é mais importante é a imagem mostrada para fora, de um país moderno, que está crescendo. Nossos jogadores ofereceram uma grande retrato de nossa sociedade".

Autor do único gol da final na África do Sul, que deu à Espanha o seu primeiro título em uma Copa do Mundo, o meio-campista Andres Iniesta disse que tinha certeza que marcaria no lance aos 11 minutos do segundo tempo da prorrogação no Estádio Soccer City.

"Foi um momento incrível, parecia que o mundo inteiro parou, com o momento sendo congelado no tempo. Depois de controlar a bola, ela ficou perfeita para chutar e eu sabia que ia entrar", disse Iniesta ao jornal Marca desta segunda-feira. "Como eu sabia? Eu não sei como explicar isso, mas eu sabia. Tinha que ser, era o momento da Espanha".

O triunfo foi comemorado em jornais de toda a Espanha, que lidera o ranking da Fifa e está na disputa para se tornar a primeira seleção a defender o seu título europeu ao mesmo tempo em que é a atual campeã do mundo. A Eurocopa de 2012 será disputada na Polônia e na Ucrânia.