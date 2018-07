Espanha classifica seis para as quartas de final na Europa; Itália fica fora

Ainda que Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid estejam bastante acima dos rivais, o futebol espanhol está cada vez mais forte. Das 16 equipes que seguem vivas nas competições europeias, que chegam agora às quartas de final, seis são espanholas. O único time eliminado até aqui foi o Valencia, que caiu na Liga Europa exatamente diante de outro time do país, o Athletic Bilbao.

Os três gigantes da Espanha estão nas quartas de final da Liga dos Campeões e vão conhecer seus rivais nas quartas de final em sorteio nesta sexta-feira. Enquanto isso, Sevilla (atual campeão), Villarreal e Athletic Bilbao estão classificados na Liga Europa, que também terá as chaves da próxima fase definidas nesta sexta.

Segunda colocada no ranking da Uefa que define quantas vagas cada país terá nas competições continentais, a Alemanha segue como segunda força da Europa. Colocou Bayern de Munique e Wolfsburg nas quartas da Liga dos Campeões e tem o Borussia Dortmund vivo na Liga Europa.

A Inglaterra, que aparece em terceiro no ranking, também manteve seu status. Tem Manchester City na Liga dos Campeões e Liverpool na Liga Europa. Os ingleses viram Chelsea, Arsenal, Tottenham e Manchester United caírem na fase de oitavas de final dos torneios. No ano passado, nessa mesma época do ano, todos os ingleses já estavam eliminados.

Nesta temporada, a grande decepção é a Itália, que, pela primeira vez em 34 anos não colocou nenhum time nas quartas de final de nenhum dos torneios continentais. Roma e Juventus caíram na Liga dos Campeões a Lazio foi atropelada pelo Sparta Praga em casa na Liga Europa.

Isso impossibilita aos italianos brigarem com Inglaterra e Alemanha para retomarem o Top 3 do ranking da Uefa e, assim, ganharem uma quarta vaga na Liga dos Campeões - atualmente, só os três primeiros do Italiano se classificam.

As quartas de final da Liga dos Campeões ainda terão o francês PSG e o português Benfica, cujos país países brigam ponto a ponto pelo quinto lugar do ranking com a Rússia. Portugal sai na frente porque também o Braga vivo na Liga Europa. Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e Sparta Praga, da República Checa, são os outros times vivos.

Como comparação, no ano passado, nessa mesma fase dos torneios, a Espanha tinha quatro times vivos (os três grandes na Liga dos Campeões e o Sevilla na Liga Europa), a Itália três, a Alemanha só dois e a Inglaterra nenhum.