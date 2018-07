Espanha cogita amistoso contra Brasil para reinauguração do Maracanã

MADRI - O diretor esportivo da Federação Espanhola de Futebol (Rfef), Fernando Hierro, disse nesta segunda-feira que Espanha e Brasil poderão disputar um amistoso para a reinauguração do Estádio do Maracanã, fechado para obras visando à Copa do Mundo de 2014.

"Neste momento, todo o mundo quer jogar contra nós e ganhar. Com o Brasil, algo está em andamento para a reabertura do Maracanã para o Mundial. É o confronto que todos querem", afirmou o ex-jogador em palestra organizada pela Universidade CEU San Pablo, de Madri.

Em resposta às perguntas dos estudantes, Hierro disse que a prioridade da seleção espanhola é "se classificar bem para a Eurocopa de 2012, na qual ser campeão é uma responsabilidade", e ressaltou que a 'Fúria' conta com uma geração "que mistura a ambição e a esperança com grande dose de humildade".

"Não se pode viver de lembranças. Esta geração é respeitada pelos rivais porque é vencedora. Quando nossa seleção conquistou o Mundial da África do Sul, pensei em todos os jogadores do país que não conseguiram essa façanha. Agora ninguém mais pode dizer que o futebol espanhol é uma eterna promessa, porque passou a ser uma realidade", destacou.