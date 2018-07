Espanha continua líder e seleção brasileira é a 6.ª no ranking da Fifa

ZURIQUE - A primeira edição do ranking da Fifa de 2012 foi divulgada nesta quarta-feira pela entidade. Foram poucas mudanças de posição em relação à lista publicada em dezembro, sendo que nenhuma delas entre os dez primeiros colocados. Isso aconteceu porque houveram poucas partidas entre o fim de 2011 e o início deste ano: apenas 11, sendo que seis ainda no ano passado.

Desta forma, a seleção espanhola segue na primeira posição, com 1564 pontos, seguida por Holanda, que tem 1365; Alemanha, com 1345; Uruguai, 1309; Inglaterra, 1173; e Brasil, que inicia 2012 com os mesmos 1143, na sexta colocação.

Entre os 20 primeiros, apenas o Chile jogou recentemente. Com a vitória sobre o Paraguai no dia 22 de dezembro do ano passado, por 3 a 2, a seleção subiu uma posição. Agora, os chilenos estão na 12.ª colocação, com 973 pontos, ocupando o lugar que era da Rússia, que caiu para 13.º, com 971 pontos.

Apesar da pouca movimentação na lista, algumas seleções alcançaram suas melhores colocações na história. Entre elas, a mudança mais significativa foi da Bósnia-Herzegovina, que subiu de 20.º para 19.º. A próxima atualização do ranking da Fifa será divulgada no dia 15 de fevereiro.

Confira o primeiro ranking da Fifa em 2012:

1.º - Espanha, 1564

2.º - Holanda, 1365

3.º - Alemanha , 1345

4.º - Uruguai, 1309

5.º - Inglaterra, 1173

6.º - Brasil, 1143

7.º - Portugal, 1100

8.º - Croácia, 1091

9.º - Itália, 1082

10.º - Argentina, 1067

11.º - Dinamarca, 1035

12.º - Chile, 973

13.º - Rússia, 971

14.º - Grécia, 964

15.º - França, 915

16.º - Suíça, 898

17.º - Suécia, 891

18.º - Costa do Marfim, 889

19.º - Japão, 869

19.º - Bósnia-Herzegovina, 869