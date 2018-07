Espanha convoca grupo da Copa de 2010 para amistoso

O único dos 23 jogadores que estiveram presentes na África do Sul e não foi chamado nesta convocação foi o meia-atacante Jesus Navas. O jogador está afastado, após passar por uma cirurgia no tornozelo esquerdo.

Em relação à ultima convocação, para as partidas contra Lituânia e Escócia, pelas Eliminatórias para a Eurocopa de 2012, voltaram a ser lembrados Cesc Fábregas, Raúl Albiol, Javi Martínez, Juan Mata, Xavi, Fernando Torres e Pedro Rodríguez.

O amistoso da próxima quarta entre Portugal e Espanha encerrará a temporada de ambas as seleções e tem como objetivo promover a candidatura dos dois países, em conjunto, para sediar a Copa do Mundo de 2018. Eles competem com Inglaterra, Rússia e Bélgica e Holanda, também em candidatura conjunta, na eleição que acontecerá no dia 2 de dezembro.

Confira a lista de convocados da seleção espanhola:

Goleiros: Iker Casillas (Real Madrid), José Manuel Reina (Liverpool) e Víctor Valdés (Barcelona).

Defensores: Sergio Ramos (Real Madrid), Álvaro Arbeloa (Real Madrid), Raúl Albiol (Real Madrid), Gérard Piqué (Barcelona), Carles Puyol (Barcelona), Carlos Marchena (Villarreal) e Joan Capdevila (Villarreal).

Meio-campistas: Xabi Alonso (Real Madrid), Sergio Busquets (Barcelona), Santiago Cazorla (Villarreal), Andrés Iniesta (Barcelona), Javi Martínez (Athletic Bilbao), Xavi (Barcelona) e Cesc Fábregas (Arsenal).

Atacantes: David Silva (Manchester City), Fernando Llorente (Athletic Bilbao), Pedro Rodríguez (Barcelona), David Villa (Barcelona), Fernando Torres (Liverpool) e Juan Mata (Valencia).