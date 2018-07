Espanha deixa o Top 10 do ranking da Fifa e Brasil segue em sexto

Campeã da última Eurocopa, em 2012, a seleção da Espanha deixou o Top 10 do ranking da Fifa, na atualização de março da lista, apresentada nesta quinta-feira. A relação segue sendo liderada pela atual campeã mundial Alemanha, com o Brasil permanecendo na sexta colocação.

Entre a atualização de fevereiro e a de março da lista, apenas sete partidas envolvendo seleções nacionais foram disputadas, sendo que nenhuma delas envolveu as principais equipes do mundo. Mesmo assim, o ranking apresentou algumas alterações, em razão do descarte e da desvalorização de resultados no ciclo de quatro anos.

Entre os dez melhores do mundo, as alterações envolveram a Espanha e a Itália. Enquanto os espanhóis caíram para o 11º lugar, perdendo uma posição, os italianos subiram dois postos e agora ocupam a décima colocação da lista, liderada com folga pela Alemanha, com 1.770 pontos.

A Argentina permanece em segundo lugar, com 1.577 pontos, à frente, em ordem, da Colômbia, da Bélgica, da Holanda e do Brasil, o sexto colocado, com 1.348 pontos. Portugal está em sétimo lugar e a França, adversária da seleção brasileira em amistoso marcado para 26 de março, fora de casa, é a oitava, seguida do Uruguai.

Outra oponente do Brasil nas datas reservadas pela Fifa para jogos internacionais em março, no dia 29, em Londres, o Chile ocupa a 15ª colocação na relação.

A Costa Rica é a melhor seleção da Concacaf no ranking da Fifa, em 13º lugar. A Argélia lidera as equipes africanas, na 18ª colocação, enquanto o Irã é o asiático mais bem posicionado, sendo a seleção número 42 do mundo.

A próxima atualização será divulgada no dia 9 de abril. Confira a classificação do ranking da Fifa:

1) Alemanha, 1.770

2) Argentina, 1.577

3) Colômbia, 1.499

4) Bélgica, 1.471

5) Holanda, 1.415

6) Brasil, 1.348

7) Portugal, 1.191

8) França, 1.180

9) Uruguai, 1.164

10) Itália, 1.146

11) Espanha, 1.144

12) Suíça, 1.126

13) Costa Rica, 1.095

14) Romênia, 1.081

15) Chile, 1.057

16) República Checa, 1.045

17) Inglaterra, 1.031

18) Argélia, 981

19) Croácia, 963

20) Costa do Marfim, 944