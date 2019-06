Espanha derrota a Alemanha por 2 a 1 e fatura a Eurocopa Sub-21 pela quinta vez

A Espanha chegou ao quinto título da Eurocopa Sub-21 ao bater, neste domingo, a Alemanha por 2 a 1, no estádio Friule, em Údine, na Itália. O título faz com os espanhóis igualem o número de conquistas da seleção italiana, antiga recordista de taças na categoria e anfitriã da competição, que foi eliminada do torneio ainda na primeira fase.

Em ano que antecede os Jogos de Tóquio-2020, no Japão, o evento é classificatório para o torneio olímpico e, além de premiar Espanha e Alemanha (atual medalha de prata olímpica), deu vagas para França e Romênia, as duas outras seleções que passaram às semifinais.

Os gols da vitória da Espanha neste domingo foram marcados por Fabián Ruiz, do Napoli, e Dani Olmo, que joga no Dínamo Zagreb (Croácia), com Nadiem Amiri, do Hoffenheim, descontando para os germânicos no final do confronto decisivo.

Com o triunfo na decisão (a oitava da equipe na história, a terceira diante dos alemães), a seleção espanhola vinga a derrota sofrida há dois anos na final da competição disputada na Croácia, quando caiu pelo placar de 1 a 0.