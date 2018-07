Espanha desembarca em Kiev sonhando entrar para a história do futebol

O Estádio Olímpico de Kiev, poderá ser o palco de um marcante título, que pode colocar a Espanha definitivamente na história. A 'Fúria' pode ser a primeira a conquistar duas Eurocopas e uma Copa do Mundo em sequência, depois da vitória continental em 2008, em Viena, e mundial em 2010, em Johanesburgo.

O técnico Vicente del Bosque aproveitou para dar um dia de folga a seus comandados, que terão até o fim desta quinta-feira para se encontrar com familiares. A seleção ficará hospedada em um hotel no Centro da capital ucraniana e inicial amanhã a preparação para a decisão, nas instalações do Dinamo Kiev.