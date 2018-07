Espanha deve ter trio de confiança no meio para enfrentar França

Xavi e Alonso estão voltando ao time após lesões e desfalcaram a equipe no empate de sexta-feira por 1 x 1 em casa contra a Finlândia, enquanto Busquets atuou como zagueiro improvisado quando a Espanha empatou por 1 x 1 com a França, em Madri, em outubro.

"Ambos (Xavi e Alonso) estão bem, mas como eu já disse, não vamos arriscar ninguém e os jogadores que tomarão a decisão final", disse Del Bosque em entrevista coletiva no hotel da equipe na capital francesa.

"Ninguém vai ser obrigado a jogar se não estiver 100 por cento", acrescentou.

"Xavi é o melhor médico e se ele achar que pode jogar, ele jogará."

O trio foi fundamental para a Espanha nas campanhas vitoriosas na Copa do Mundo de 2010 e na Euro 2012.

Busquets e Alonso fornecem uma base sólida para Xavi ditar o ritmo das jogadas no meio. Alonso também busca espaços à frente e fez dois gols na vitória por 2 x 0 contra a França nas quartas de final da Euro 2012.

"É verdade que eles (Busquets e Alonso) têm nos dado muito sucesso, mas menos como uma dupla e mais como jogadores de futebol", disse Del Bosque.

"Não devemos esquecer que Xabi Alonso é um dos maiores artilheiros da nossa era", acrescentou ele, em referência aos 15 gols do jogador do Real Madrid pela seleção.

O empate da Espanha em casa com a Finlândia permitiu que a França assumisse o primeiro lugar do grupo, com 10 pontos.

A Espanha tem oito pontos, em segundo, com apenas uma equipe de cada grupo ganhando classificação direta para a Copa do Mundo do Brasil no próximo ano. Os oito melhores segundo colocados participam de eliminatórias para as últimas quatro vagas europeias no Mundial.