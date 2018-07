Espanha divulga lista de convocados sem Marcos Senna

O técnico Vicente del Bosque divulgou nesta quinta-feira a lista final de 23 jogadores convocados da seleção espanhola para a Copa do Mundo e deixou de fora o meio-campista brasileiro Marcos Senna, do Villarreal, que foi titular e um dos destaque na conquista do título da Eurocopa, em 2008. De Gea, Diego López, Azpilicueta, Santi Cazorla, Dani Güiza e Álvaro Negredo foram os outros atletas que estavam na pré-lista e foram cortados.

Del Bosque manteve na relação de convocados o atacante Fernando Torres e o meio-campista Cesc Fabregas, que ainda se recuperam de contusões e correm contra o tempo para terem condições de disputar a Copa do Mundo, que começará a ser realizada em 11 de junho. A estreia espanhola acontecerá no dia 16, pelo Grupo H, contra a seleção da Suíça. "Esperamos que não sejam lesões graves e que estejam bem o mais rápido possível", disse.

Como esperado, Del Bosque decidiu apostar na base da equipe que conquistou o título da Eurocopa de 2008, com os atacantes David Villa e David Silva, além dos meio-campistas Xavi Hernandez, Andres Iniesta e Xabi Alonso.

Del Bosque também decidiu levar o goleiro Victor Valdés, do Barcelona, assim como o atacante Pedro Rodriguez, que foi um dos destaques do time catalão na temporada 2009/2010 e também faz parte da lista de convocados da Espanha para o Mundial da África do Sul.

Confira a lista de convocados da Espanha para a Copa do Mundo:

Goleiros: Iker Casillas (Real Madrid), José Manuel Reina(Liverpool/Inglaterra), Víctor Valdés (Barcelona).

Defensores: Raúl Albiol, Sergio Ramos, Álvaro Arbeloa (Real Madrid), Joan Capdevila (Villarreal), Gerard Piqué, Carles Puyol (Barcelona), Carlos Marchena (Valencia).

Meio-campistas: Xabi Alonso (Real Madrid), Francesc Fábregas (Arsenal/Inglaterra), Sergio Busquets, Xavi Hernández, Andrés Iniesta (Barcelona), Javier Martínez (Athletic de Bilbao).

Atacantes: Juan Manuel Mata, David Villa, David Silva (Valencia), Jesús Navas (Sevilla), Fernando Torres (Liverpool/Inglaterra), Pedro Rodríguez (Barcelona), Fernando Llorente (Athletic de Bilbao).