Espanha e Itália sofrem, mas avançam na Eurocopa

Com o gol no fim, a Espanha assegurou a liderança do equilibrado Grupo C, com sete pontos, à frente da Itália, com cinco. Se tivesse ficado no empate sem gols, o time espanhol teria terminado na segunda posição, com os mesmos cinco pontos de italianos e croatas. Com quatro, a Croácia foi eliminada, assim como a Irlanda, que encerrou sua participação sem pontuar.

Vestindo uniforme azul, a Espanha esteve sob risco de uma eliminação precoce nesta segunda, enquanto a Itália empatava com os irlandeses. Espanhóis e croatas fizeram um jogo morno, de "compadres", no primeiro tempo, já que o empate classificava as duas equipes.

Enquanto isso, a Itália acelerava o duelo contra a já eliminada Irlanda. Aos 35 minutos, Cassano abriu o placar e acalmou a torcida. Ele marcou de cabeça ao completar escanteio de Pirlo. O gol "acordou" a Espanha em Gdansk.

Na tentativa de evitar riscos, os espanhóis partiram para cima e deixaram de lado seu conhecido toque de bola para buscar o gol. A vitória foi garantida aos 42 minutos, quando Iniesta recebeu lançamento e deu passe para Navas, em posição irregular no início da jogada e sem marcação, apenas completar para o gol vazio.

Após encaminhar o triunfo, a Espanha viu a Itália assegurar sua vaga com gol de Balotelli, aos 45 minutos. Ele recebeu cruzamento dentro da área e bateu de primeira para as redes.

Agora as duas equipes aguardam os confrontos do Grupo D, nesta terça-feira, para conhecerem seus adversários nas quartas de final. França, Inglaterra e Ucrânia disputam as duas vagas da chave. A Suécia já não tem mais chances de classificação.