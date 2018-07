Espanha e Itália vencem e avançam às quartas da Eurocopa

SÃO PAULO - Duas das favoritas ao título, Espanha e Itália sofreram para garantir vaga na próxima fase da Eurocopa nesta segunda-feira. Atuais campeões, os espanhóis venceram a Croácia por 1 a 0, com gol aos 42 minutos do segundo tempo, na cidade de Gdansk, enquanto os italianos bateram a Irlanda por 2 a 0, em Poznan, ambos na Polônia.

Com o gol no fim, a Espanha assegurou a liderança do equilibrado Grupo C, com sete pontos, à frente da Itália, com cinco. Se tivesse ficado no empate sem gols, o time espanhol teria terminado na segunda posição, com os mesmos cinco pontos de italianos e croatas. Com quatro, a Croácia foi eliminada, assim como a Irlanda, que encerrou sua participação sem pontuar.

Vestindo uniforme azul, a Espanha esteve sob risco de uma eliminação precoce nesta segunda, enquanto a Itália empatava com os irlandeses. Espanhóis e croatas fizeram um jogo morno, de "compadres", no primeiro tempo, já que o empate classificava as duas equipes.

Enquanto isso, a Itália acelerava o duelo contra a já eliminada Irlanda. Aos 35 minutos, Cassano abriu o placar e acalmou a torcida. Ele marcou de cabeça ao completar escanteio de Pirlo. O gol "acordou" a Espanha em Gdansk.

Na tentativa de evitar riscos, os espanhóis partiram para cima e deixaram de lado seu conhecido toque de bola para buscar o gol. A vitória foi garantida aos 42 minutos, quando Iniesta recebeu lançamento e deu passe para Navas, em posição irregular no início da jogada e sem marcação, apenas completar para o gol vazio.

Após encaminhar o triunfo, a Espanha viu a Itália assegurar sua vaga com gol de Balotelli, aos 45 minutos. Ele recebeu cruzamento dentro da área e bateu de primeira para as redes.

Agora as duas equipes aguardam os confrontos do Grupo D, nesta terça-feira, para conhecerem seus adversários nas quartas de final. França, Inglaterra e Ucrânia disputam as duas vagas da chave. A Suécia já não tem mais chances de classificação.

Atualizada às 18:06

ITÁLIA 2 X 0 IRLANDA

ITÁLIA: Buffon; Abate, Barzagli, Chiellini (Bonucci) e Balzaretti; De Rossi, Marchisio, Thiago Motta e Pirlo; Cassano (Diamanti) e Di Natale (Balotelli). Técnico: Cesare Prandelli

IRLANDA: Given; St Ledger, O'Shea, Dunne e Ward; Whelan, McGeady (Long), Andrews e Duff; Doyle (Walters) e Keane (Cox). Técnico: Giovanni Trapattoni

Gols: Cassano, aos 35 minutos do primeiro tempo, e Balotelli, aos 45 minutos do segundo tempo

Árbitro: Cuneyt Çakir (Turquia)

Cartões amarelos: Balzaretti e De Rossi (itália); St. Ledger, O’Shea e Andrews (Irlanda)

Local: Estádio Municipal de Poznan, em Poznan (Polônia)

CROÁCIA 0 X 1 ESPANHA

CROÁCIA: Pletikosa; Vida (Perisic), Corluka, Schildenfeld e Strinic; Rakitic, Modric, Vukojevic (Eduardo), Srna e Pranjic (Jelavic); Mandzukic. Técnico: Slaven Bilic

ESPANHA: Casillas, Arbeloa, Piqué, Sergio Ramos e Jordi Alba; Xavi Hernández (Negredo), Busquets, Xabi Alonso e Iniesta; David Silva (Fábregas) e Fernando Torres (Jesus Navas). Técnico: Vicente del Bosque

Gol: Jesus Navas, aos 43min do segundo tempo

Cartões amarelos: Strinic, Corluka e Srna (CRO)

Árbitro: Wolfgang Stark (ALE)

Local: Arena Gdansk, em Gdansk (Polônia)

COMENTÁRIOS DA PARTIDA

49min - CROÁCIA 0 X 1 ESPANHA - FINAL DE JOGO - A Espanha derrota a Croácia com gol no fim e fica com o primeiro lugar na Chave C.

49min - ITÁLIA 2 X 0 IRLANDA - FINAL DE JOGO - A Itália vence e garante o segundo lugar no Grupo C.

45min - ITÁLIA 2 X 0 IRLANDA - GOOOLLL DA ITÁLIA - Pirlo bate escanteio e Balotelli acerta bela virada para fazer o segundo.

43min - CROÁCIA 0 X 1 ESPANHA - GOOOLLL DA ESPANHA - Iniesta recebe grande passe na área e fica sozinho, cara a cara com o goleiro, para rolar para Navas entrar com bola e tudo.

34min - CROÁCIA 0 X 0 ESPANHA - E contra-ataque rápido, Mandžukić recebe na esquerda e cruza para Perišić, que chuta forte. Casillas faz grande defesa e salva os espanhóis.

33min - ITÁLIA 1 X 0 IRLANDA - Quase a Irlanda empata. Andrews bate falta e Buffon faz grande defesa

29min - ITÁLIA 1 X 0 IRLANDA - Depois um primeiro tempo tranquilo, os italianos sofrem a pressão da já eliminada Irlanda, que tenta sempre na jogada aérea.

13min - CROÁCIA 0 X 0 ESPANHA - Lance incrível. Após cruzamento na área espanhola, Rakitić cabeceia e Casillas faz grande defesa. No rebote, o mesmo Rakitić tenta novamente, mesmo caído, e a zaga salva.

8min - CROÁCIA 0 X 0 ESPANHA - Meio atrapalhada e errando alguns passes, a seleção espanhola vai ao ataque em busca do gol que lhe garanta o primeiro lugar no grupo.

0min - CROÁCIA 0 X 0 ESPANHA - ITÁLIA 1 X 0 IRLANDA - começa o segundo tempo dos jogos

PRIMEIRO TEMPO

46min - CROÁCIA 0 X 0 ESPANHA - Final do primeiro tempo. O empate sem gols favorece a Espanha, que vai ficando com a segunda vaga no Grupo C.

45min - ITÁLIA 1 X 0 IRLANDA - Intervalo de jogo. Com os resultados do momento, Os italianos estão indo às quartas.

35min - ITÁLIA 1 X 0 IRLANDA - GOOOLL DA ITÁLIA - Após cobrança de escanteio, Cassano desvia na primeira trave, o goleiro defende parcialmente, a bola cai dentro do gol e o zagueiro afasta. Mas o árbitro valida o lance.

34min - ITÁLIA 0 X 0 IRLANDA - Cassano chuta de longe e o goleiro deixa escapara. Quase gol da Itália

30min - ITÁLIA 0 X 0 IRLANDA - Di Natali recebe na área, faz o giro e chuta. A bola bate no ombro de St Ledger, que afasta o perigo. Os italianos pedem pênalti

25min - CROÁCIA 0 X 0 ESPANHA - O jogo é franco entre as equipes. Depois de tomar um susto no chute de Pique, que o goleiro defendeu, os croatas respondem com a batida cruzada de Pranjić, que Casillas defende.

20min - ITÁLIA 0 X 0 IRLANDA - Os times jogam mais ofensivamente do que nos jogos anteriores, talves pelos italianos precisarem da vitória e dos irlandeses já estarem eliminados.

16min - CROÁCIA 0 X 0 ESPANHA - Com os resultados do momento, Croácia e Espanha estão se classificando e deixando a Itália de fora da segunda fase. Mas se os italianos vizerem um gol, os croatas é quem ficarão fora.

11min - CROÁCIA 0 X 0 ESPANHA - Times tocam a bola, mais preocupados em não sofrer gol, já que a derrota praticamente é fator de eliminação.

10min - ITÁLIA 0 X 0 IRLANDA - A Itália começa com mais posse de bola e investindo principalmente pelo lado direito, com Pirlo

0min - BOLA ROLANDO PARA ITÁLIA X IRLANDA E CROÁCIA X ESPANHA

PRÉ-JOGO - Os equipes já estão em campo e prontas para o início de Itália x Irlanda e Espanha x Croácia