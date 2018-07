Espanha e Itália vencem e continuam colados na ponta do Grupo G das Eliminatórias

Espanha e Itália venceram neste domingo e continuam igualados em pontos no Grupo G das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018. A seleção espanhola derrotou a Macedônia por 2 a 1, fora de casa, em duelo válido pela sexta rodada. A equipe italiana atropelou Liechtenstein com uma goleada por 5 a 0.

As duas seleções foram a 16 pontos, mas a Espanha está em primeiro na chave por ter melhor saldo de gols (18 a 13). Pelas regras da competição, o líder garante uma vaga direta ao Mundial e o segundo lugar precisa jogar um playoff por um lugar no grande torneio que será realizado na Rússia no próximo ano.

A seleção espanhola manteve uma invencibilidade que vem desde 27 de julho de 2016 graças aos gols de David Silva e Diego Costa. Stefan Ristovski descontou. Curiosamente, a última derrota foi justamente para a Itália (2 a 0), nas oitavas de final da Eurocopa. De lá para cá são sete vitórias e três empates.

A Espanha dominou a partida e abriu o placar aos 15 minutos. Iniesta recebeu na área e tocou para David Silva, que girou e bateu no contrapé do goleiro. Dez minutos depois, Isco cruzou rasteiro da direita e Diego Costa desviou para as redes.

A Macedônia descontou aos 21 minutos do segundo tempo. Ristovski recebeu lançamento, avançou e mandou uma bomba sem chances para o goleiro De Gea. A reação dos donos da casa parou por aí. A Espanha manteve o controle do jogo e garantiu mais três pontos.

A vitória da seleção italiana foi ainda mais tranquila. Mas a goleada só saiu no segundo tempo. A Itália abriu o marcador com Insigne, aos 35 minutos da etapa inicial, e desceu para o intervalo com o placar magro.

O caminho para a goleada foi aberto com Belotti, aos sete da etapa final. O brasileiro naturalizado italiano Eder fez o terceiro aos 30. Dez minutos mais tarde, Bernardeschi marcou o quarto. Nos acréscimos, Gabbiadini fechou a conta.

A liderança da chave pode começar a ser definida na próxima rodada. A Espanha recebe a Itália no Santiago Bernabéu no dia 2 de setembro. No primeiro turno, as seleções ficaram no 1 a 1. Completam o Grupo G: Israel e Albânia, com nove pontos, Macedônia (3) e Liechtenstein (0).

GRUPO D

A Sérvia buscou o empate por 1 a 1 com o País de Gales, em casa, e se garantiu na liderança do Grupo D das Eliminatórias Europeias com os mesmos 12 pontos da Irlanda, que está em segundo e horas mais cedo empatou com a Áustria, também por 1 a 1 e atuando como mandante. Os visitantes aparecem em terceiro lugar, com oito. Ramsey abriu o marcador para os visitantes, de pênalti, aos 35 minutos do primeiro tempo. Mitrovic deixou tudo igual ao 30 da etapa final.

GRUPO I

A Turquia goleou Kosovo por 4 a 1, fora de casa, e se manteve viva na disputa por uma vaga à Copa do Mundo. Com o resultado, foi a 11 pontos na terceira colocação do Grupo I do qualificatório, a dois da Croácia e da Islândia, os dois primeiros, respectivamente. O gols da vitória foram marcados por Volkan Sen, Cengiz Under, Burak Yilmaz e Ozan Tufan. Amir Rrahmani descontou.