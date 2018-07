Espanha encara sua única ameaça, a França, nas Eliminatórias da Copa

MADRI - A Espanha enfrenta nesta terça-feira, 16, em Madri, o único adversário capaz de ameaçar sua caminhada tranquila rumo à vaga direta no Grupo I das Eliminatórias europeias: a França. Esse temor se deve mais ao peso da camisa azul e à aura mística de Zidane e Platini do que à estatura atual do time, que perdeu por 1 a 0 para o Japão, no último amistoso.

Ameaçar, nesse sentido, significa arrancar um empate hoje, tentar surpreender no returno ou contar com algum improvável tropeço dos espanhóis contra os nanicos. Apenas o campeão de cada chave garante a vaga direta; os segundos colocados vão para a repescagem.

Embora as duas equipes estejam empatadas com seis pontos na liderança, o técnico francês Didier Deschamps reconhece – e até exagera – a superioridade espanhola. "Essa Espanha é a melhor da história. Ninguém conseguiu ganhar duas Eurocopas e um Mundial (seguidos). É o melhor time do mundo por seus títulos", disse.

Jogar o favoritismo nas costas do rival pode ser uma tática. O técnico francês sabe que a zaga do adversário entrará destroçada por desfalques. Os catalães Piqué e Puyol estão lesionados e Sergio Ramos está recuperado de lesões musculares, mas não em sua forma plena. Para completar a zaga, o técnico Vicente Del Bosque terá de apelar para uma improvisação: Busquets, como na vitória sobre a Bielorrússia, ou o fraco Raúl Albiol, reserva do Real.

Qualquer que seja a solução, essa será a grande chance para os franceses reabilitarem seu ataque com Benzema e Ribéry, praticamente inativo nos últimos jogos. E a grande chance de também interromperem a contagem regressiva para a classificação espanhola.

O jogo entre Alemanha e Suécia, pelo Grupo D, possui muitas semelhanças com o duelo entre espanhóis e franceses. Com três vitórias em três jogos, a Alemanha vai apresentar em Berlim a mesma musculatura de favorita e vem de uma goleada por 6 a 1 sobre a Irlanda. Sem contar o show. "Esse jogo não pode servir de parâmetro. Contra a Suécia, teremos mais dificuldades", contrapõe o meia Tony Kroos.

Os suecos, também invictos, mas com uma partida a menos, tentam arranhar a armadura alemã, liderados por Ibrahimovic. O atacante Elmander, o único capaz de tabelar com Ibra, está se recuperando de uma lesão no pé direito e ainda não está confirmado para a partida.

A Itália defende a liderança do Grupo B em um jogo de risco contra a Dinamarca, em casa. Esse risco se deve, em grande parte, à possível ausência do lendário goleiro Buffon, com dores musculares. No ataque, o técnico Cesare Prandelli vai poder escalar pela primeira vez a dupla que considera ideal: Osvaldo e Balotelli.

A Dinamarca chega pressionada. Com apenas dois pontos, os escandinavos empataram com a Bulgária, apesar da vantagem de um jogador a mais por 45 minutos. "Podemos tirar algum ponto da Itália. Vamos jogar contra uma equipe boa, mas estou convencido disso", afirmou técnico dinamarquês, Morten Olsen.