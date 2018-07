Espanha encerra 2011 no topo do ranking da Fifa; Brasil, em 6o A Espanha manteve a liderança do ranking da Fifa e foi eleita a "seleção do ano" pela quarta temporada seguida, nesta quarta-feira, enquanto o País de Gales, inspirado pelo trabalho do técnico Gary Speed, que morreu este ano, foi considerado o time nacional que mais evoluiu em 2011.