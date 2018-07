Espanha encerra ano vitorioso com goleada sobre o Panamá

CIDADE DO PANAMÁ - A seleção da Espanha encerrou a temporada 2012 do mesmo jeito que começou: goleando. Os espanhóis, que aplicaram 5 a 0 na Venezuela no início do ano, voltaram a marcar cinco gols nesta quarta-feira, na vitória por 5 a 1 sobre o Panamá, na cidade do Panamá.

Sem poupar titulares, o time europeu dominou a partida com facilidade e foi para o intervalo com 3 a 0 no placar. David Villa e Pedro Rodriguez, duas vezes, deixaram os espanhóis com boa folga no marcador.

No segundo tempo, a Espanha reduziu o ritmo e desperdiçou chances. Só voltou a balançar as redes aos 37, com Sergio Ramos. Dois minutos depois, Susaeta marcou o quinto gol espanhol e garantiu a goleada dos visitantes.

Antes do apito final, o Panamá ainda marcou seu gol de honra. E com estilo. Em cobrança de pênalti, Gomez deu uma cavadinha no centro do gol, sem dar chances ao goleiro Casillas, e empolgou as arquibancadas.

Com este resultado, a seleção da Espanha encerrou mais uma temporada vitoriosa. O time, campeão mundial em 2010, faturou o bicampeonato europeu, em junho deste ano, e vem fazendo boa campanha no início das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014. Em três jogos, tem duas vitórias e um empate.