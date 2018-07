Espanha fará amistoso com a China antes da Eurocopa

Depois de enfrentar a China, os atuais campeões mundiais viajarão para a Polônia, onde estrearão nesta Eurocopa diante da Itália, em Gdansk, em um dos jogos que abrirão o Grupo C do torneio.

Além de enfrentar os chineses, a Espanha pretende disputar pelo menos mais um amistoso de preparação para a Eurocopa. Um deles, ainda não confirmado de forma oficial, provavelmente será realizado no dia 26 de maio, contra rival a ser definido. O confronto deverá ser realizado na Áustria, que serviu de preparação para as campanhas vitoriosas da Euro de 2008 e da Copa do Mundo de 2010.

A Espanha tentará, na Polônia e na Ucrânia, se tornar o primeiro país a conseguir defender a condição de atual campeão europeu depois de ter conseguido conquistar um Mundial. Além da Itália, os espanhóis irão encarar a Irlanda e a Croácia na primeira fase da Eurocopa de 2012.