Espanha faz 6 a 0 na vice-campeã mundial Croácia pela Liga das Nações

A Espanha recebeu a vice-campeã mundial Croácia e não tomou conhecimento do adversário nesta terça-feira. Em Elche, a seleção da casa manteve o bom início sob o comando de Luis Enrique e emendou a segunda vitória na Liga das Nações, ao atropelar sem piedade a maior surpresa da última Copa do Mundo por 6 a 0, com atuação de gala de Asensio, que participou de cinco gols.

Com o resultado, a Espanha disparou na liderança do Grupo 4 da Liga A, a primeira divisão do novo torneio criado pela Uefa. São seis pontos para os espanhóis em duas rodadas, contra zero de Inglaterra e Croácia, que jogaram apenas uma vez e se enfrentam no dia 12 de outubro, em Rijeka.

Os vice-campeões mundiais vinham de empate por 1 a 1 com Portugal, na primeira partida após a Copa da Rússia. A equipe do técnico Zlatko Dalic mostrou sentir falta de nomes como o goleiro Subasic e o atacante Mandzukic, que se aposentaram da seleção, além de Lovren, Kramaric, Rebic e Strinic, ausências por problemas físicos.

Mesmo assim, a Croácia começou melhor nesta terça. Com marcação pressão, forçou erros da defesa adversária e quase abriu o placar aos quatro minutos, com Rakitic, que aproveitou erro de Busquets e finalizou rente à trave. Aos 15, Vrsaljko foi acionado pela direita e tocou para Santini, que perdeu grande chance de frente para De Gea.

Aos poucos, a Espanha encontrou espaço para fugir da marcação adversária, e foi precisa para abrir o placar logo na primeira chegada de perigo. Aos 23 minutos, Sergio Ramos virou para Carvajal, que dominou e cruzou com estilo. Saúl Ñíguez subiu muito alto e testou para a rede para marcar um belo gol.

A partir daí, começou o show de Asensio. Aos 32, o meia do Real Madrid aproveitou erro na saída de bola da Croácia, ficou com a sobra e encheu o pé de fora da área para ampliar. Mais dois minutos, e novamente Asensio tentou de longe. Desta vez, contou com a sorte, já que a bola tocou no travessão, nas costas do goleiro Kalinic e foi para a rede.

Entregue, a Croácia não conseguiu mais ameaçar a meta da Espanha. Para piorar, viu o adversário manter o ímpeto no segundo tempo e transformar a vitória em goleada logo aos três minutos. Desta vez, Asensio foi garçom e deu enfiada perfeita para Rodrigo, que disparou em condição legal, saiu na casa do goleiro e tocou por baixo para ampliar.

Em dia memorável, Asensio ainda participaria dos últimos dois gols da Espanha. Aos 11, ele cobrou escanteio da esquerda na cabeça de Sergio Ramos, que finalizou firme para a rede. Aos 24, recebeu pela direita e deu toque preciso para Isco, que ficou em ótima condição para bater cruzado e selar o placar.