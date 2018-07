Espanha faz festa de fãs antes de embarcar rumo ao Rio

FORTALEZA - A Espanha embarcou de Fortaleza em direção ao Rio de Janeiro e para trás deixou uma legião de fãs que se aglomeraram todos os dias na porta do Hotel Luzeiros em busca de alguma recordação da seleção europeia. Tinha gente com camisas da Fúria, máquinas fotográficas, celulares e canetas para autógrafos.

Na madrugada de sexta-feira, alguns atletas brindaram os fãs que insistiram em permanecer por mais tempo. Por volta de 1 hora da manhã, Piqué chegou após se encontrar com Shakira e posou para fotos. Vinte minutos mais tarde foi a vez de o goleiro Iker Casillas aparecer. Deu autógrafos, tirou fotos, mas estava apressado.

Um dos torcedores que fez plantão no hotel foi o paulista Dartagnan Alves, que assistiu a todos os jogos da Espanha até agora e lamentou não ter ingresso para a decisão contra o Brasil. "Sou fanático pelo Barcelona, então vim aqui alguns dias para buscar autógrafos", conta. Um dos mais especiais foi de Andrés Iniesta, que ele conseguiu com muito custo.

Quem também compareceu na porta do Luzeiros foi a zagueira Janaína, da seleção brasileira feminina de futebol. Fã de Piqué, ela esperava um encontro com o craque, mas não teve muita sorte. "Adoro o futebol dele, mas se não der para encontrá-lo, fica para a próxima", afirma a jogadora cearense, que disputou um amistoso recentemente contra a Suécia e ficou no empate por 1 a 1.

Como muita gente fica na expectativa de encontrar algum atleta da Espanha, a segurança no hotel teve de ser redobrada e para entrar no estabelecimento era necessário passar por uma triagem. Mas, como o hotel ficava na frente do calçadão da praia de Meirelles, muita gente que estava passando parava por curiosidade, mesmo sem saber do que se tratava em um primeiro momento.