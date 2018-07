Espanha faz gol irregular e empata com Itália em jogo com 3 brasileiros titulares

Um duelo entre dois dos favoritos ao título da Eurocopa foi o destaque da rodada de amistosos na Europa nesta quinta-feira, na abertura da data Fifa. Jogando fora da casa, a Espanha contou com um gol irregular para empatar em 1 a 1 com a Itália, em Údine. O time italiano teve dois brasileiros naturalizados entre os titulares: Thiago Motta e Eder. Já a Espanha contou com Thiago Alcântara, filho de Mazinho. O atacante Diego Costa está machucado e desfalcou o time do técnico Vicente Del Bosque. O volante Jorginho, outro brasileiro naturalizado, entrou na seleção italiana no finalzinho do segundo tempo.

Jogando em casa, a Itália abriu o placar aos 23 minutos do segundo tempo com Insigne, que recebeu de Giaccherini na mesma linha do último zagueiro e bateu sem chances para o goleiro De Gea - Casillas, mais uma vez, ficou no banco de reservas.

Dois minutos depois, porém, a Espanha conseguiu o empate. Após falta batida por Fàbregas na área, Morata resvalou de cabeça na bola em posição de impedimento, Buffon não conseguiu segurar e deu o rebote nos pés de Aduriz. O atacante do Athletic de Bilbao, titular da seleção pela primeira vez na carreira aos 35 anos de idade, deixou tudo igual.

Também nesta quinta-feira, em Cardiff, o País de Gales ficou só no empate em 1 a 1 no clássico contra a Irlanda do Norte. O time galês, que vai estrear na Eurocopa, sentiu a falta do atacante Gareth Bale, que foi poupado e, mesmo jogando pelo Real Madrid, nem foi convocado.

Desfalque sentido na Eurocopa, a Dinamarca fez 2 a 1 na Islândia, outra que vai estrear na competição continental. Sem Ibrahimovic, a Suécia perdeu de 2 a 1 da Turquia, enquanto a Ucrânia fez 1 a 0 no Chipre. Já a República Checa, campeã do seu grupo nas Eliminatórias da Euro, deu vexame e perdeu em casa para a Escócia, por 1 a 0.

Em confrontos que envolveram times que não disputarão a Eurocopa, a Grécia ganhou de Montenegro por 2 a 1 e Estônia e Noruega ficaram no 0 a 0. Esse placar também marcou o duelo entre Malta e Moldávia.