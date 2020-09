Espanha goleia a Ucrânia na Liga das Nações; Alemanha só empata com a Suíça

Com bela atuação do veterano Sergio Ramos e do novato Ansu Fati, a Espanha não teve problemas para golear a Ucrânia, neste domingo, em Madri, em duelo válido pela segunda rodada do Grupo 4 da Série A da Liga das Nações.

No primeiro ataque espanhol, Fati invadiu a área e sofreu pênalti. Sergio Ramos converteu, aos três minutos. O gol animou os espanhóis e principalmente o atacante do Barcelona, de 17 anos, autor de pelo menos três belas jogadas, inclusive uma bicicleta.

Mas o segundo gol, aos 29 minutos, foi marcado mais uma vez pelo experimentado zagueiro do Real Madrid, que subiu bastante para meter a cabeça na bola: 2 a 0. Aos 32, chegou o momento de Fati festejar o seu gol, com um belo arremate bem colocado.

No segundo tempo, a Espanha diminuiu o ritmo, mas ainda conseguiu criar mais chances de gol, que só não se concretizaram por causa da bela atuação do goleiro Andriy Pyatov. Mas, aos 39 minutos, não teve jeito. Ferran Torres acertou um belo chute para fechar o placar.

No outro jogo da chave, a Alemanha só empatou com a Suíça, por 1 a 1, em Basel. Os donos da casa começaram melhor e conseguiram abrir o placar, aos 14 minutos, com Guendogan, ao acertar belo chute rasteiro.

A Suíça não se intimidou e atacou bastante pelo lado esquerdo, principalmente com Benito. Seferovic chegou a acertar a trave alemã.

O primeiro tempo foi marcado por um lance inusitado, quando o zagueiro suíço Sow quase fez um "golaço contra", ao tentar recuar a bola para o goleiro.

No segundo tempo, a partida ficou mais movimentada, com as duas seleções criando boas oportunidades. Aos 13 minutos, Widmer acertou lindo chute de primeira, após bela jogada de Embolo pela esquerda.

A partir daí, a Suíça tomou conta do jogo, com grande atuação do capitão Hhaka. Vargas quase fez um gol de placa, mas o placar terminou mesmo empatado.

Com os resultados, a Espanha soma quatro pontos, um a mais que a Ucrânia. A Alemanha soma dois e a Suíça apenas um. As seleções voltam a se enfrentar em 10 de outubro com os seguintes jogos: Ucrânia x Alemanha e Espanha x Suíça.

OUTROS JOGOS

Série B, Grupo 3: Hungria 2 x 3 Rússia e Sérvia 0 x Turquia; Grupo 4: País de Gales 1 x 0 Bulgária e Irlanda 0 x 1 Finlândia; Série C, Grupo 3: Eslovênia 1 x 0 Moldávia e Kosovo 1 x 2 Grécia; Série D, Grupo 1: Andorra 0 x 1 Ilhas Faroe e Malta 1 x 1 Letônia.