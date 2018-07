Espanha goleia Irlanda por 4 a 0 e lidera o Grupo C da Eurocopa

SÃO PAULO - A atual campeã mundial e europeia está de volta. Nesta quinta-feira, a Espanha voltou a jogar em alto nível, venceu a Irlanda por 4 a 0 em Gdansk, na Polônia, e encaminhou a classificação para a segunda fase no Grupo C da Eurocopa. Fernando Torres, com dois gols, foi o grande nome da partida, mostrando que está recuperando a velha forma.

O resultado coloca a Espanha na liderança do grupo, com quatro pontos, à frente da Croácia, que tem a mesma pontuação, pelo saldo de gols. Em seguida aparece a Itália, com dois, e a Irlanda, já eliminada, sem nenhum. Com isso, os espanhóis precisam apenas empatar com os croatas, na próxima segunda-feira, na última rodada, para avançar às quartas de final. Se perder e a Itália não vencer a Irlanda, a Espanha também passa.

Sem o machucado David Villa, que nem foi à Eurocopa, Vicente Del Bosque havia escalado a Espanha contra a Itália, na primeira rodada, sem um centroavante de ofício. E foi criticado por isso. Nesta quinta-feira, mudou a equipe, com a entrada de Fernando Torres no lugar de Fábregas. E o atacante do Chelsea, tão contestado, fez a parte dele.

Logo aos 4 minutos de bola rolando, Xavi deu bela enfiada para David Silva. O atacante perdeu a bola, mas ela sobrou para Torres, que apareceu na cara do goleiro e fez 1 a 0. Depois, a Espanha sobrou em campo, mas não balançou as redes novamente, o que só foi conseguir aos 3 minutos da segunda etapa.

E a jogada foi novamente de Torres, que chutou forte, Given não segurou, e Silva fez no rebote. O show continuava e o terceiro gol saiu aos 25, com Torres, que recebeu do seu companheiro de ataque e bateu na saída da goleiro. Aos 37, Fábregas, substituto de Torres, fez jogada individual na área, chutou forte, e fechou o placar. A Irlanda, derrotada, é a primeira eliminada da Eurocopa.

Atualizado às 17:57

OS LANCES DO JOGO

SEGUNDO TEMPO

48 min - Fim de jogo! A Espanha goleia e vence por 4 a 0 a Irlanda!

43 min - Irlanda tenta gol de honra, mas falta de técnica e desânimo atrapalham e Espanha controla a bola para gastar o tempo.

37 min - Gooool da Espanha! Fábregas faz o quarto gol do time! Ele recebeu na área e quase da linha de fundo, bateu forte e cruzado para ampliar! Agora é goleada!

33 min - Espanha administra vantagem e já subsititiu os melhores jogadores para poupar esforços.

29 min - Cassillas faz bela defesa! Keane chutou cruzado e rasteiro e o goleiro teve que se espalmar para afastar!

25 min - Goooool da Espanha! Fernando Torres de novo! Ele saiu livre na frente do goleiro e finalizou a jogada para fazer fazer 3 a 0.

17 min - Espanha brinca e perde um caminhão de gols. Irlanda está assustada e praticamente sem forças para reagir.

15 min - Irlanda esboça ataque pela esquerda. Mas levantamento para nas mãos de Cassillas.

9 min - Milagre de Given! Outra defesa espetacular do goleiro irlandês. Xavi encheu o pé de dentro da área, ams novamente Given trabalhou e está evitando a goleada.

7 min - Segundo gol espanhol praticamente terminou de nocautear a Irlanda.

3 min - GOOOOL da ESPANHA! Novamente Given defendeu chute de Iniesta, mas no rebote, David Silva despistou três marcadores e chutou rasteiro no canto para ampliar. Espanha 2 a 0.

2 min - Given já volta a trabalhar. Arbeloa chutou e o goleiro novamente defendeu.

1 min - Rola a bola! Recomeça o jogo!

INTERVALO

A Espanha vence por 1 a 0 e vai confirmando o favoritismo.

PRIMEIRO TEMPO

46 min - Fim do primeiro tempo! A Espanha vence por 1 a 0, mas o placar poderia ter sido bem mais elástico.

46 min - Iniesta chuta de longe e Given espalma! Bela atuação do goleiro irlandês nesta partida.

44 min - Nova sequência de investidas espanholas ao gol irlandês. Se continuar assim, o segundo gol é questão de tempo.

42 min - Xavi chuta de fora da área e resteiro. Given teve trabalho para defender.

40 min - Fernando Torres entra sozinho na área e tenta cruzar. A bola fica com o goleiro.

35 min - Momento inusitado! Juiz trombou com irlandês. que perdeu a bola e deu ataque perigoso ao time espanhol.

29 min - Espanha diminui ritmo, mas tem o jogo sob controle.

24 min - Incrível! David Silva, de peixinho, desperdiça embaixo da trave praticamente. Bombardeio espanhol ao gol irlandês.

22 min - Iniesta chute forte de longe e Given espalma! Boa defesa do goleiro irlandês

17 min - Piqué chuta de fora da área e Given faz defesa firme.

15 min - Irlanda não consegue articular jogadas e Espanha dita o ritmo da partida, ao seu estilo, com muito toque de bola

12 min - Espanha pressiona e não dá respiro para a Irlanda.

7 min - Fernando Torres quase faz outro! Ele perdeu da pequena área!

6 min - David Silva quase faz o segundo da Espanha. Given defendeu no centro do gol Fernando Torres quase faz outro! Ele perdeu da pequena área!

5 min - A Espanha começa controlar a partida e está mais tranquila, porque conseguiu fazer o gol logo cedo

4 min - GOOOOLLLL da Espanha, de Fernando Torres: 1 a 0. Ele briga com o zagueiro e chuta para abrir o marcador.

3 min - A Espanha toca a bola.

1 min - Começou... O goleiro da Espanha já faz a primeira boa defesa em chute de fora da área.

FICHA TÉCNICA

Espanha: Casillas, Piqué, Ramos, Arbeloa, Alba, Xavi, Alonso (Javi Martinez), Busquets, Iniesta (Cazorla), Silva, Torres (Fábregas)

Irlanda: Given, St Ledger, Ward, O'Shea, Dunne, Whelan (Green), McGeady, Andrews, Duff (McClean), Keane, Cox (Walters)

Gols: Fernando Torres (3/1ºT e 25/2ºT), David Silva (3/2ºT), Fábregas (37/2ºT)

Cartões amarelos: Keane, Whelan, Xabi Alonso, Javi Martinez, St. Ledger

Árbitro: Pedro Proença (Portugal)

Local: Arena Gdansk (Polônia)