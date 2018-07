Espanha goleia pelas Eliminatórias da Euro; Inglaterra vence

Atual bicampeã europeia, a Espanha começou bem nesta segunda-feira a sua campanha pelo tri com uma goleada na estreia das Eliminatórias para a Eurocopa de 2016, que será na França. Em Valência, com um público que não parece não ter se empolgado com a equipe de Vicente Del Bosque depois do fiasco na Copa do Mundo - caiu ainda na fase de grupos -, os espanhóis enfiaram 5 a 1 na Macedônia, pela primeira rodada do Grupo C.

No primeiro tempo, sem muitas dificuldades, os donos da casa abriram 2 a 0 em apenas 17 minutos. Sergio Ramos abriu o placar em cobrança de pênalti e o centroavante Alcacer, aproveitando boa jogada de Juanfran, fez o segundo. Antes do intervalo, os macedônios diminuíram, também de pênalti, com Agim Ibraimi, alimentando alguma esperança. Mas esta foi desfeita na segunda etapa com os gols de Sergio Busquets, David Silva e Pedro Rodríguez.

Pela mesma chave, a Ucrânia estreou como mandante, no estádio Olímpico de Kiev, mesmo às voltas com um conflito com militantes pró-Rússia que querem a separação de algumas área do país, e não se deu bem. Com um gol de Mak, aos 17 minutos de jogo, a Eslováquia surpreendeu os ucranianos e venceu por 1 a 0. E Luxemburgo e Bielo-Rússia ficaram no empate por 1 a 1.

Quem teve uma estreia promissora foi a Inglaterra. Pelo Grupo E, mesmo jogando na Basileia, derrotou com autoridade a Suíça por 2 a 0. O atacante Welbeck, novo reforço do Arsenal para a temporada, com dois gols no segundo tempo, foi o herói do English Team, que encarou logo de cara a partida mais difícil nestas Eliminatórias. Nos outros duelos da chave, a Lituânia bateu fora de casa a seleção de San Marino, saco de pancadas do continente, por 2 a 0 e a Estônia ganhou como mandante da Eslovênia por 1 a 0.

No Grupo G, a Rússia não teve trabalho para golear Liechtenstein por 4 a 0, na Arena Khimki, um dos estádios da Copa do Mundo de 2018. Em Viena, no jogo mais equilibrado do dia, Áustria e Suécia empataram por 1 a 1 e o atacante Ibrahimovic não fez o gol dos suecos - marcado por Erkan Zengin. Por fim, Montenegro, que quase conseguiu sua classificação ao Mundial do Brasil, estreou ganhando em casa da Moldávia por 2 a 0.