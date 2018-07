Espanha inicia período de concentração pré-Copa

A seleção espanhola se reuniu nesta segunda-feira para iniciar os seus treinamentos para a disputa da Copa do Mundo. Os 23 jogadores convocados pelo técnico Vicente del Bosque chegaram ao campo de treinamento de Las Rosas, da Federação Espanhola de Futebol, nos arredores de Madri.

Fernando Torres e Cesc Fabregas, ambos se recuperando de lesões, também se apresentaram. A Espanha vai treinar em Madri até sexta-feira, quando vai seguir para a Áustria, onde irá disputar amistosos contra Arábia Saudita e a Coreia do Sul. A equipe também vai enfrentar a Polônia, no dia 8 de junho, em Murcia, antes de seguir para a África do Sul.

Atuais campeões da Eurocopa, a Espanha está no Grupo H da Copa do Mundo e fará a sua estreia contra a Suíça, no dia 16 de junho. Depois, uma das seleções favoritas ao título mundial vai duelar com Honduras e Chile.



Atualizado às 12h19 para acréscimo de informação