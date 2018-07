Espanha joga bem, goleia a Irlanda e fica perto da vaga

O resultado coloca a Espanha na liderança do grupo, com quatro pontos, à frente da Croácia, que tem a mesma pontuação, pelo saldo de gols. Em seguida aparece a Itália, com dois, e a Irlanda, já eliminada, sem nenhum. Com isso, os espanhóis precisam apenas empatar com os croatas, segunda-feira que vem, na última rodada, para avançar à segunda fase. Se perder e a Itália não vencer a Irlanda, a Espanha também passa.

Sem o machucado David Villa, que nem foi à Eurocopa, Vicente Del Bosque havia escalado a Espanha contra a Itália, na primeira rodada, sem um centroavante de ofício. E foi criticado por isso. Nesta quinta-feira, mudou a equipe, com a entrada de Fernando Torres no lugar de Fábregas. E o atacante do Chelsea, tão contestado, fez a parte dele.

Logo aos 4 minutos de bola rolando, Xavi deu bela enfiada para David Silva. O atacante perdeu a bola, mas ela sobrou para Torres, que apareceu na cara do goleiro e fez 1 a 0. Depois, a Espanha sobrou em campo, mas não balançou as redes novamente, o que só foi conseguir aos 3 minutos da segunda etapa.

E a jogada foi novamente de Torres, que chutou forte, Given não segurou, e Silva fez no rebote. O show continuava e o terceiro gol saiu aos 25, com Torres, que recebeu do seu companheiro de ataque e bateu na saída da goleiro. Aos 37, Fábregas, substituto de Torres, fez jogada individual na área, chutou forte, e fechou o placar. A Irlanda, derrotada, é a primeira eliminada da Eurocopa.