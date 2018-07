Espanha joga mal, mas vence França e avança na Euro Espanha e França, dois do times mais técnicos da Eurocopa, fizeram um jogo fraco neste sábado, em Donetsk. Nenhuma das duas equipes conseguiu impor seu ritmo e quem levou a melhor em Donetsk foi a seleção espanhola, que venceu por 2 a 0, com dois gols de Xabi Alonso. Ele abriu o placar de cabeça no primeiro tempo e fechou a contagem de pênalti no último minuto.