Espanha lidera e Brasil segue em 18.º no ranking da Fifa

No mês passado, a seleção brasileira caiu da 13.ª para o 18.ª posição e passou a amargar o seu pior posto na história do ranking, criado pela Fifa em 1993. Prejudicado pelo fato de não estar disputando as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014, pois será o país-sede da competição, o Brasil só poderá começar a recuperar terreno nesta importante listagem mundial a partir de fevereiro, mês em que disputará o seu primeiro amistoso no ano, no dia 6, diante da Inglaterra, em Wembley.

A próxima atualização do ranking acontecerá em 14 de fevereiro e o grupo dos dez primeiros colocados de janeiro permaneceu sem alterações de posições em relação a dezembro. Atrás da Espanha, Alemanha, Argentina, Itália e Colômbia continuam nas respectivas segunda, terceira, quarta e quinta colocações, enquanto Inglaterra, Portugal, Holanda, Rússia e Croácia fecham, nesta ordem, o top 10.

Já o Equador conseguiu galgar um posto e passou a ocupar a 12.ª colocação, a melhor de sua história no ranking da Fifa. A Suíça, antes no 12.º lugar, caiu para o 13.º. Antes integrante do top 20, a Argélia caiu da 19.ª para a 22.ª posição e beneficiou Suécia, Bélgica e Japão, que subiram respectivamente para 19.º, 20.º e 21.º lugar.

Outro país que festejou a melhor classificação de sua história no ranking da Fifa foi o Haiti, que chegou ao 38.º posto após ter garantido presença na próxima edição da Copa Ouro. Em dezembro, o país de tradição inexpressiva no futebol ocupava o 39.º lugar.

Confira o ranking atualizado da Fifa:

1) Espanha, 1.606 pontos

2) Alemanha, 1.437

3) Argentina, 1.290

4) Itália, 1.165

5) Colômbia, 1.164

6) Inglaterra, 1.151

7) Portugal, 1.144

8) Holanda, 1.124

9) Rússia, 1.070

10) Croácia, 1.064

11) Grécia, 1.033

12) Equador, 1.007

13) Suíça, 1.004

14) Costa do Marfim, 996

15) México, 994

16) Uruguai, 975

17) França, 949

18) Brasil, 946

19) Suécia, 870

20) Bélgica, 868