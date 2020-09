Espanha marca no último lance e empata com Alemanha na estreia da Liga das Nações

Com um gol já nos acréscimos da partida, aos 50 minutos do segundo tempo, a Espanha arrancou um empate por 1 a 1 contra a Alemanha, nesta quinta-feira, na Mercedes-Benz Arena, em Stuttgart, pela rodada de estreia da Liga das Nações da Uefa. O centroavante Timo Werner havia aberto o placar para os donos da casa, mas coube ao lateral-esquerdo Jose Gayá salvar os visitantes da derrota.

O duelo valeu pelo Grupo 4 da Série A da competição, que agora está em sua segunda edição com a participação de 55 países da Europa. O torneio, que substitui amistosos em datas Fifa e pode dar vagas na Copa do Mundo de 2022, no Catar, é o primeiro entre seleções a ser disputado em meio aos limites impostos pela pandemia do novo coronavírus, que volta a preocupar o continente. Tanto que não foi permitida a entrada de torcedores no estádio.

Em campo, a marcação da Espanha atrapalhou a criação das jogadas da Alemanha no primeiro tempo. Mesmo assim, os donos da casa tiveram boas oportunidades com Timo Werner e Gnabry. Na segunda etapa, a seleção alemã logo marcou com o centroavante do Chelsea, aos seis minutos, e começou a recuar. Os espanhóis passaram a dominar o jogo, tendo a bola no ataque durante a maior parte do tempo. Na base da raça, Gaya apareceu livre na pequena área, após cruzamento da direita, para anotar o empate.

Pelo mesmo grupo, a Ucrânia derrotou a Suíça por 2 a 1, na Arena Lviv, na cidade de Lviv, e assumiu a liderança isolada. O atacante Yarmolenko, de calcanhar, abriu o placar para os mandantes e Seferovic, em um chute de fora da área, empatou ainda antes do intervalo. Na segunda etapa, Zinchenko fez o gol do triunfo dos ucranianos.

A Liga das Nações é dividida em quatro divisões. Na Série B, dois grupos tiveram suas estreias nesta quinta-feira. Na chave 3, a Rússia derrotou em casa a Sérvia por 3 a 1 e a Hungria bateu a Turquia por 1 a 0 como visitante. Na 4, o País de Gales fez 1 a 0 na Finlândia, em Helsinque, e Bulgária e Irlanda empataram por 1 a 1, em Sófia.

Pela Série C, o Grupo 3 teve Moldávia 1 x 1 Kosovo e Eslovênia 0 x 0 Grécia. Na Série D, as Ilhas Faroe foi a única que venceu na chave 1 - fez 3 a 2 em Malta como mandante. Letônia e Andorra ficaram no empate sem gols.