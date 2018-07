Espanha não aproveita chances e leva empate da França

Com seis jogadores do Barcelona e quatro do Real Madrid no time titular, a Espanha escolheu o Vicente Calderón, campo "neutro", para ser sua casa no jogo mais importante das Eliminatórias Europeias, contra a França. Mas o vilão do clássico acabou sendo Juanfran, único jogador do Atlético de Madrid em campo.

Logo com 12 minutos, a Espanha perdeu David Silva, machucado. Mesmo assim a equipe da casa impôs seu ritmo e abriu o placar aos 24. Xavi cobrou escanteio e Sérgio Ramos subiu para cabecear na trave. Pedro pegou o rebote, chutou, Lloris deu rebote e Sérgio Ramos estava lá para empurrar para as redes.

A França chegou a marcar aos 38, mas o árbitro marcou impedimento polêmico de Menéz, quando este cabeceou, praticamente em cima da linha. Mas a Espanha era melhor em campo, tanto que, aos 40, Pedro invadiu a área e foi atropelado por Koscielny. Dessa vez os franceses não tinham do que reclamar do árbitro. Lloris, encostado no Tottenham, mostrou por que tem reclamado tanto da reserva e pegou a cobrança de Fábregas. O goleiro também salvou a França em dois lances seguidos logo depois, em chutes de Pedro e do mesmo Fàbregas.

Na segunda etapa, a Espanha passou a administrar o resultado a acabou por levar pressão da França. O gol acabou saindo da maneira mais improvável: num contra-ataque. O lateral-direito Juanfran partiu para o ataque, perdeu a bola e viu a jogada francesa ser construída nas suas costas. De Matuidi para Ribéry, que cruzou na cabeça de Giroud, livre na área. O atacante do Arsenal, que havia entrado em campo cinco minutos antes no lugar de Benzema, cabeceou e já correu para festejar.

O tropeço é o primeiro da Espanha desde a rodada inaugural da Eurocopa, quando ficou no empate com a Itália. Desde que os espanhóis começaram a ser campeões de tudo, eles não saiam de um jogo em casa sem vitória. A última vez havia sido em 2006, há seis anos, quando a Espanha perdeu um amistoso para a Romênia em Cádiz.

Já a França, que vinha de uma derrota para o Japão em amistoso em Paris, se mantém empatada com a Espanha no Grupo I das Eliminatórias, com sete pontos. Com isso, depende de uma vitória em março, no confronto direto que acontecerá em Paris, para assumir a liderança e tentar a classificação direta para a Copa. Como o grupo tem só cinco times (contra seis de outras chaves), dificilmente o segundo colocado vai avançar como melhor segundo no geral. Assim, Espanha ou França terão que jogar a repescagem.